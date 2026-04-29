Зеленский назвал новый рекорд дальности ударов по РФ и анонсировал его увеличение

12:00 29.04.2026 Ср
На сколько километров вглубь России уже достают украинские дроны?
aimg Елена Чупровская
Зеленский назвал новый рекорд дальности ударов по РФ и анонсировал его увеличение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет увеличивать дистанцию ударов по России. Впрочем, уже сейчас дроны достают до целей на расстоянии более 1500 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.

Читайте также: Украина с начала войны увеличила на 170% дальность ударов по РФ

Новая дистанция - более 1500 км

Зеленский назвал нынешний этап "дальнобойными санкциями" - новым направлением в применении украинского оружия против России.

"Расстояние по прямой - более 1500 км. Будем увеличивать соответствующие дистанции, и это вполне справедливые украинские ответы на российский террор", - написал президент.

Что дают эти удары

По словам Зеленского, каждое попадание снижает возможности России в трех направлениях:

  • военная промышленность
  • логистика
  • нефтяной экспорт.

"Результаты очевидны для всех. То, что России надо заканчивать свою войну, тоже очевидно для всех. Время переходить к дипломатии, и этот сигнал стоит услышать Москве", - добавил президент.

Ряд российских городов уже почувствовали последствия

Напомним, утром 29 апреля беспилотники атаковали сразу два российских города - Орск и Пермь.

Под ударами оказались нефтеперерабатывающий завод и объект нефтепроводной компании. Орск расположен на расстоянии более 1400 км от границы с Украиной.

Тем временем, как сообщало РБК-Украина, накануне украинские дроны уже третий раз за две недели ударили по НПЗ в Туапсе в Краснодарском крае.

Из-за масштабного пожара местные власти объявили эвакуацию населения, а нефтяное пятно от горения стало видно даже со спутниковых снимков.

