Зеленський назвав новий рекорд дальності ударів по РФ та анонсував його збільшення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна збільшуватиме дистанцію ударів по Росії. Втім, вже зараз дрони дістають до цілей на відстані понад 1500 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Зеленського у Telegram.
Нова дистанція - понад 1500 км
Зеленський назвав нинішній етап "далекобійними санкціями" - новим напрямком у застосуванні української зброї проти Росії.
"Відстань по прямій - понад 1500 км. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор", - написав президент.
Що дають ці удари
За словами Зеленського, кожне влучання знижує можливості Росії у трьох напрямках:
- воєнна промисловість
- логістика
- нафтовий експорт.
"Результати очевидні для всіх. Те, що Росії треба закінчувати свою війну, теж очевидно для всіх. Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути Москві", - додав президент.
Низка російських міст вже відчули наслідки
Нагадаємо, вранці 29 квітня безпілотники атакували одразу два російських міста - Орськ та Перм.
Під ударами опинилися нафтопереробний завод та об'єкт нафтопровідної компанії. Орськ розташований на відстані понад 1400 км від кордону з Україною.
Тим часом, як повідомляло РБК-Україна, напередодні українські дрони вже втретє за два тижні вдарили по НПЗ у Туапсе в Краснодарському краї.
Через масштабну пожежу місцева влада оголосила евакуацію населення, а нафтова пляма від горіння стала видна навіть із супутникових знімків.