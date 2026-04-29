Зеленський назвав новий рекорд дальності ударів по РФ та анонсував його збільшення

12:00 29.04.2026 Ср
На скільки кілометрів вглиб Росії вже дістають українські дрони?
aimg Олена Чупровська
Зеленський назвав новий рекорд дальності ударів по РФ та анонсував його збільшення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна збільшуватиме дистанцію ударів по Росії. Втім, вже зараз дрони дістають до цілей на відстані понад 1500 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Зеленського у Telegram.

Нова дистанція - понад 1500 км

Зеленський назвав нинішній етап "далекобійними санкціями" - новим напрямком у застосуванні української зброї проти Росії.

"Відстань по прямій - понад 1500 км. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор", - написав президент.

Що дають ці удари

За словами Зеленського, кожне влучання знижує можливості Росії у трьох напрямках:

  • воєнна промисловість
  • логістика
  • нафтовий експорт.

"Результати очевидні для всіх. Те, що Росії треба закінчувати свою війну, теж очевидно для всіх. Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути Москві", - додав президент.

Низка російських міст вже відчули наслідки

Нагадаємо, вранці 29 квітня безпілотники атакували одразу два російських міста - Орськ та Перм.

Під ударами опинилися нафтопереробний завод та об'єкт нафтопровідної компанії. Орськ розташований на відстані понад 1400 км від кордону з Україною.

Тим часом, як повідомляло РБК-Україна, напередодні українські дрони вже втретє за два тижні вдарили по НПЗ у Туапсе в Краснодарському краї.

Через масштабну пожежу місцева влада оголосила евакуацію населення, а нафтова пляма від горіння стала видна навіть із супутникових знімків.

Під ударом опинилися гіпермаркет, лікарня та оселі: все про нічну атаку від Харкова до Одещини
Під ударом опинилися гіпермаркет, лікарня та оселі: все про нічну атаку від Харкова до Одещини
