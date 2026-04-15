ua en ru
Ср, 15 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Хуже уже быть не может": Зеленский заявил о критическом дефиците Patriot

11:40 15.04.2026 Ср
2 мин
Что влияет на сокращение поставок оружия Украине?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

В Украине сейчас критический дефицит зенитно-ракетных комплексов Patriot. Если война затянется, оружия у Киева будет еще меньше.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Читайте также: Зеленский предупредил о возможных задержках ракет для Patriot: в чем причина

Глава государства выразил недовольство негативным влиянием войны с Ираном на мирные усилия и поставки оружия в Украину.

"Они постоянно контактируют с Ираном и у них нет времени на Украину", - подчеркнул он, имея в виду американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа.

Кроме того, Зеленский сообщил о критическом дефиците зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"У нас сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может", - подчеркнул он.

Президент добавил, что у Украины будет еще меньше оружия, если война будет продолжаться и дальше.

Дефицит ракет к Patriot

Напомним, Израиль и его союзники после начала операции в Иране использовали около 800 ракет Patriot для перехвата иранских целей. Для сравнения, Киев за все время полномасштабной войны получил около 600 таких ракет.

По этой причине Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана. Это свидетельствует о масштабе потребностей США и стремительном росте расходов на ведение кампании.

Подсчеты показывают, что за первые 12 дней операции в Иране США потратили запасы высокоточного вооружения, которые накапливали годами. Их восстановление потребует очень длительного времени

Отметим, вчера Украина и Германия согласовали масштабный пакет сотрудничества на 4 млрд евро. Он предусматривает передачу ВСУ нескольких сотен ракет для систем ПВО Patriot.

РБК-Украина также писало, что Пентагон подписал с компанией Lockheed Martin крупнейший контракт на 4,7 млрд долларов, который предусматривает ускоренное производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский ПВО
Новости
Прилеты баллистики и сотни дронов в небе: ВСУ раскрыли детали ночной атаки россиян
Аналитика
