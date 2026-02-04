Зеленский назвал возможные сроки завершения войны с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на достижение мира в войне с Россией менее чем через год.

Читайте также: Зеленский анонсировал первый за 4 месяца обмен пленными с Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французский телеканал France 2.

Война для Украины остается вопросом выживания государства, однако дипломатический путь завершения конфликта все еще рассматривается как возможный. При этом сроки достижения мира оцениваются как относительно сжатые.

В контексте этого, Владимир Зеленский сообщил, что нынешняя война носит для Украины экзистенциальный характер, поскольку напрямую затрагивает существование страны как независимого государства.

"Если мы проигрываем эту войну, мы потеряем независимость нашей страны", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что утрата суверенитета и возможное поглощение Россией стали бы катастрофическими для украинцев.

При этом президент выразил уверенность, что подобный сценарий не реализуется. Одновременно он отметил надежду на дипломатическое завершение войны.

"Я надеюсь, что мир будет достигнут менее чем через год", — отметил он.

Угрозы безопасности и потери в войне

В интервью также было заявлено, что глава государства постоянно находится под угрозой со стороны России. По его словам, попытки покушений предпринимались неоднократно, а жизнь в условиях повышенной опасности стала привычной.

Кроме того, Зеленский сообщил, что подтвержденные потери Украины в войне с Россией составляют 55 тысяч погибших. При этом остается значительное количество людей, которых государство продолжает считать пропавшими без вести.

Переговоры в Абу-Даби 4–5 февраля

В Абу-Даби 4 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров с участием украинской, американской и российской сторон. Обсуждение продолжалось около пяти часов, а 5 февраля запланировано его продолжение.

Секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустам Умеров сообщил, что после основной встречи работа была продолжена в формате отдельных групп.

Ранее сообщалось, что украинская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в переговорах между Украиной, США и РФ. 3 февраля Зеленский заявлял, что удары РФ по энергетике свидетельствуют о нежелании Москвы вести переговоры, из-за чего работа украинской стороны будет скорректирована.