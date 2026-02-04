Зеленський назвав можливі терміни завершення війни з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на досягнення миру у війні з Росією менш ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французький телеканал France 2.

Війна для України залишається питанням виживання держави, однак дипломатичний шлях завершення конфлікту все ще розглядається як можливий. При цьому терміни досягнення миру оцінюються як відносно стислі.

У контексті цього Володимир Зеленський повідомив, що нинішня війна має для України екзистенціальний характер, оскільки безпосередньо зачіпає існування країни як незалежної держави.

"Якщо ми програємо цю війну, ми втратимо незалежність нашої країни", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що втрата суверенітету і можливе поглинання Росією стали б катастрофічними для українців.

При цьому президент висловив упевненість, що подібний сценарій не реалізується. Водночас він наголосив на надії на дипломатичне завершення війни.

"Я сподіваюся, що мир буде досягнуто менш ніж за рік", - зазначив він.

Загрози безпеці та втрати у війні

В інтерв'ю також було заявлено, що глава держави постійно перебуває під загрозою з боку Росії. За його словами, спроби замахів робилися неодноразово, а життя в умовах підвищеної небезпеки стало звичним.

Крім того, Зеленський повідомив, що підтверджені втрати України у війні з Росією становлять 55 тисяч загиблих. При цьому залишається значна кількість людей, яких держава продовжує вважати зниклими безвісти.

Переговори в Абу-Дабі 4-5 лютого

В Абу-Дабі 4 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів за участю української, американської та російської сторін. Обговорення тривало близько п'яти годин, а 5 лютого заплановано його продовження.

Секретар РНБО і глава української делегації Рустам Умеров повідомив, що після основної зустрічі роботу було продовжено у форматі окремих груп.

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Абу-Дабі для участі в переговорах між Україною, США та РФ. 3 лютого Зеленський заявляв, що удари РФ по енергетиці свідчать про небажання Москви вести переговори, через що робота української сторони буде скоригована.