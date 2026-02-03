ua en ru
Дело о покушении на Зеленского: поляка признали шпионом российской разведки

Польша, Вторник 03 февраля 2026 16:52
Дело о покушении на Зеленского: поляка признали шпионом российской разведки Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

В Польше признали виновным в шпионаже в пользу разведки РФ 50-летнего мужчину, который в 2024 году помогал в организации покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя координатора спецслужб страны Яцека Добжинского.

Читайте также: Готовили покушения на военных и их семьи: в Одессе обезвредили агентурную сеть РФ

Согласно данным следствия, поляк ранее заявлял о желании работать на российскую разведку и выполнять ее задачи. В частности, он должен был передавать РФ данные по охране аэропорта Жешув-Ясенка для планирования покушения на Зеленского.

Кроме того, мужчина заявлял о готовности присоединиться к ЧВК "Вагнер" и воинской части Главного разведывательного управления РФ.

Окружной суд Замостья признал мужчину виновным по предъявленным обвинениям и приговорил к наказанию в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Что известно о покушении на Зеленского

Напомним, в июне 2025 года тогдашний глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о том, что на Владимира Зеленского готовили покушение в Польше.

Подозреваемым оказался поляк, военный пенсионер, которого спецслужбы РФ завербовали десятки лет назад. Мужчина "свято верил" в идею СССР, поэтому Москва его и активизировала в своих целях.

Целью поляка было физическое устранение президента Зеленского в аэропорту "Жешув". Для этого рассматривалось несколько вариантов: с помощью FPV-дрона или снайперского комплекса, однако попытку покушения сорвали сотрудники СБУ вместе с польскими правоохранителями.

Кроме того, Малюк сообщал тогда о еще одной попытке покушения на Зеленского, которую предотвратили в 2024 году. Его готовили сотрудники госохраны, которые работают на службу ФСБ. Они также хотели устранить тогдашнего главу украинской разведки Кирилла Буданова.

Отметим, Владимир Зеленский ранее подтверждал, что на него совершали покушения в начале полномасштабной войны. По его словам, во время одной из таких попыток внутри здания Офиса президента погибли люди.

Владимир Зеленский Российская Федерация Польша Суд
