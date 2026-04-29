Зеленский назвал критические потери нефтяных портов России от "дальнобойных" санкций Украины

Какие порты пострадали

Разведка зафиксировала сокращение погрузки в трех ключевых портах:

Приморск - минус 13%

- минус 13% Новороссийск - минус 38%

- минус 38% Усть-Луга - минус 43%.

Данные могут быть заниженными

Зеленский заметил, что внутренняя российская статистика, на основании которой сделаны эти расчеты, может не отражать реального положения вещей. По его словам, фактические потери могут быть больше.

"В свою очередь будем продолжать операцию по сокращению российских нефтяных доходов и объемов экспорта", - говорит президент.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский назвал последствия ударов Украины по НПЗ (инфографика РБК-Украина)

Удары по нефтяной инфраструктуре продолжаются

Сегодня, 29 апреля, дроны СБУ нанесли удары по стратегическому нефтяному хабу вблизи Перми. В результате атаки вспыхнули резервуары хранения нефти.

Ранее той же ночью взрывы раздавались и в Орске - там также горела нефтяная инфраструктура.