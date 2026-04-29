Зеленский назвал критические потери нефтяных портов России от "дальнобойных" санкций Украины

Украинские санкции и удары сокращают нефтяной экспорт России - президент Украины Владимир Зеленский назвал конкретные цифры по трем ключевым портам.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил Зеленский после отчета руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.
Разведка зафиксировала сокращение погрузки в трех ключевых портах:
Зеленский заметил, что внутренняя российская статистика, на основании которой сделаны эти расчеты, может не отражать реального положения вещей. По его словам, фактические потери могут быть больше.
"В свою очередь будем продолжать операцию по сокращению российских нефтяных доходов и объемов экспорта", - говорит президент.
Сегодня, 29 апреля, дроны СБУ нанесли удары по стратегическому нефтяному хабу вблизи Перми. В результате атаки вспыхнули резервуары хранения нефти.
Ранее той же ночью взрывы раздавались и в Орске - там также горела нефтяная инфраструктура.
Как сообщало РБК-Украина, это не первая атака на нефтяную инфраструктуру России в последние недели.
Украинские беспилотники в третий раз за две недели - 16, 20 и 28 апреля - нанесли удары по нефтетерминалу в Туапсе в Краснодарском крае.
Напомним, Украина с начала полномасштабного вторжения увеличила дальность ударов по России на 170%.