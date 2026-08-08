США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot, - Зеленский
Украина и США договорились о ежемесячных поставках Киеву ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.
По его словам, больше всего Украине могут помочь с ракетами для ПВО именно США.
"США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты-перехватчики для Patriot. У нас есть договоренность", - сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что этих ракет будет недостаточно.
Дефицит ракет для ПВО
Напомним, в последнее время россияне ужесточили воздушный террор против украинских городов. Украина не может сбивать баллистику из-за дефицита ракет для Patriot.
Комментируя последствия одного из обстрелов, президент Владимир Зеленский призвал партнеров не задерживать предоставление перехватчиков баллистики, ведь промедление стоит украинцам жизней.
В то же время по сравнению с прошлым годом поставки ракет для ПВО сократились в три раза, хотя партнеры обладают необходимыми ресурсами.
По словам главы государства, партнеры оправдывают дефицит вовлеченностью в события на Ближнем Востоке, однако Украина вынуждена ускорять разработку собственных систем защиты, чтобы перекрыть нехватку западной помощи.
Зеленский также предположил, что Украина может получать меньше ракет в ПВО из-за попыток Запада сделать ее более уступчивой.