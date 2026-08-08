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США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot, - Зеленский

14:04 08.08.2026 Сб
2 мин
Однако их все равно будет недостаточно
aimg Татьяна Степанова
США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Украина и США договорились о ежемесячных поставках Киеву ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

По его словам, больше всего Украине могут помочь с ракетами для ПВО именно США.

"США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты-перехватчики для Patriot. У нас есть договоренность", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что этих ракет будет недостаточно.

Дефицит ракет для ПВО

Напомним, в последнее время россияне ужесточили воздушный террор против украинских городов. Украина не может сбивать баллистику из-за дефицита ракет для Patriot.

Комментируя последствия одного из обстрелов, президент Владимир Зеленский призвал партнеров не задерживать предоставление перехватчиков баллистики, ведь промедление стоит украинцам жизней.

В то же время по сравнению с прошлым годом поставки ракет для ПВО сократились в три раза, хотя партнеры обладают необходимыми ресурсами.

По словам главы государства, партнеры оправдывают дефицит вовлеченностью в события на Ближнем Востоке, однако Украина вынуждена ускорять разработку собственных систем защиты, чтобы перекрыть нехватку западной помощи.

Зеленский также предположил, что Украина может получать меньше ракет в ПВО из-за попыток Запада сделать ее более уступчивой.

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