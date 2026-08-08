США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot, - Зеленский

Украина и США договорились о ежемесячных поставках Киеву ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

По его словам, больше всего Украине могут помочь с ракетами для ПВО именно США.

"США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты-перехватчики для Patriot. У нас есть договоренность", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что этих ракет будет недостаточно.