РФ убила 17 человек, задержки с антибаллистикой приводят к таким последствиям, - Зеленский

В результате ночной атаки РФ по Украине погибли по меньшей мере 17 человек, 44 пострадали.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сколько человек пострадало

По состоянию на данный момент известно о 44 пострадавших в результате атаки. Еще 17 человек погибли.

Президент рассказал, что удар был тяжелым. Россия применила:

24 баллистические ракеты;

4 ракеты типа "Циркон" и "Оникс";

115 дронов, значительная часть из которых – реактивные.

По каким объектам ударила Россия

По словам Зеленского, основной целью атаки стали складские помещения гражданских предприятий. Также враг бил по инфраструктуре и железнодорожной станции.

Среди объектов, не имеющих никакого отношения к войне, - пивоваренная компания, склады строительных материалов и гражданская логистика.

Что поможет спасти жизнь

Зеленский отметил, что сохранить жизнь погибших могли бы перехватчики баллистики. Он призвал партнеров осознать: задержки с их снабжением или нежелание передавать антибаллистику приводят именно к таким ужасным жертвам и разрушениям.

Те партнеры, которые не готовы более активно помогать с поставками перехватчиков, могут поддержать Украину новыми санкционными шагами. По словам президента, значительная часть российских производств баллистики до сих пор не под санкциями.

Зеленский призвал G7, ЕС и всех, кто поддерживает защиту жизни, принять новые санкционные решения.

Последствия атаки на Киев и область 5 августа

Тем временем, в Киеве после удара вспыхнули пожары в жилых домах, на складах и в офисном здании .

Огонь охватил несколько объектов сразу после атаки.