РФ убила 17 человек, задержки с антибаллистикой приводят к таким последствиям, - Зеленский
В результате ночной атаки РФ по Украине погибли по меньшей мере 17 человек, 44 пострадали.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Сколько человек пострадало
По состоянию на данный момент известно о 44 пострадавших в результате атаки. Еще 17 человек погибли.
Президент рассказал, что удар был тяжелым. Россия применила:
- 24 баллистические ракеты;
- 4 ракеты типа "Циркон" и "Оникс";
- 115 дронов, значительная часть из которых – реактивные.
По каким объектам ударила Россия
По словам Зеленского, основной целью атаки стали складские помещения гражданских предприятий. Также враг бил по инфраструктуре и железнодорожной станции.
Среди объектов, не имеющих никакого отношения к войне, - пивоваренная компания, склады строительных материалов и гражданская логистика.
Что поможет спасти жизнь
Зеленский отметил, что сохранить жизнь погибших могли бы перехватчики баллистики. Он призвал партнеров осознать: задержки с их снабжением или нежелание передавать антибаллистику приводят именно к таким ужасным жертвам и разрушениям.
Те партнеры, которые не готовы более активно помогать с поставками перехватчиков, могут поддержать Украину новыми санкционными шагами. По словам президента, значительная часть российских производств баллистики до сих пор не под санкциями.
Зеленский призвал G7, ЕС и всех, кто поддерживает защиту жизни, принять новые санкционные решения.
Последствия атаки на Киев и область 5 августа
Тем временем, в Киеве после удара вспыхнули пожары в жилых домах, на складах и в офисном здании .
Огонь охватил несколько объектов сразу после атаки.
Как сообщало РБК-Украина, в Киевской области количество жертв возросло до 14, а пострадавших - почти до 30.
Спасатели продолжали разбирать завалы.
Восемь человек погибли на перроне в Броварском районе. Они не успели на свой последний поезд.