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Украинские дроны поразили Ильский и Сызранский НПЗ, вспыхнули пожары

11:10 08.08.2026 Сб
2 мин
Они питают ресурсами войну РФ против Украины
aimg Татьяна Степанова
Украинские дроны поразили Ильский и Сызранский НПЗ, вспыхнули пожары Фото: украинские дроны поразили Ильский и Сызранский НПЗ (Getty Images)
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Украинские дроны ночью 8 августа поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае и Сызранский НПЗ в Самарской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины и Генштаб ВСУ .

Как сообщается, в ночь на 8 августа операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины в рамках deepstrike-операции в России поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

В результате атаки на НПЗ, питающей ресурсами преступную войну России против Украины, возник пожар.

Ильский НПЗ располагает шестью технологическими установками с общей мощностью переработки около 6,6 млн тонн нефти в год.

Предприятие осуществляет прием, хранение и переработку углеводородного сырья, производит и отгружает нефтепродукты. Продукция компании употребляется, в частности, для обеспечения потребностей русских вооруженных сил.

Украинские дроны поразили Ильский и Сызранский НПЗ, вспыхнули пожары

Фото: дроны ГУР поразили Ильский НПЗ (t.me/DIUkraine)

Также поражен Сызранский НПЗ в Сызрани Самарской области РФ.

Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

Сызранский НПЗ входит в состав нефтяного комплекса "Роснефти". Проектная мощность предприятия составляет около 8,5 млн. тонн нефти в год.

Завод производит более 20 видов нефтепродуктов, включая моторные топлива и дорожный битум. Предприятие является одним из ключевых объектов нефтеперерабатывающей отрасли Самарской области и обеспечивает топливом, в частности потребности российских вооруженных сил.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские дроны за неделю поразили еще 12 судов "теневого флота" России в Черном и Азовском морях.

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Украинские дроны поразили Ильский и Сызранский НПЗ, вспыхнули пожары
Украинские дроны поразили Ильский и Сызранский НПЗ, вспыхнули пожары
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