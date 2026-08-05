ua en ru
Ср, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский предположил, что Украине не дают ПВО, чтобы была "сговорчивой"

18:15 05.08.2026 Ср
2 мин
Партнеры ссылаются на другой конфликт, но Зеленский не исключает политический подтекст
aimg Сергей Козачук
Зеленский предположил, что Украине не дают ПВО, чтобы была "сговорчивой" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина может получать меньше ракет к ПВО из-за попыток Запада сделать ее более уступчивой

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

Причины сокращения поставок

По словам главы государства, снижение объемов помощи подтверждает командующий Воздушными силами Анатолий Кривоножко.

Главной причиной дефицита ракет партнеры, в частности, США и страны Европы, называют развитие событий и вовлеченность в конфликт на Ближнем Востоке.

"По крайней мере, такую официальную причину мы получали от наших партнеров - преимущественно Соединенных Штатов Америки, ну и от европейских партнеров. Их привлечение на Ближнем Востоке было минимизировано, но тем не менее они в предыдущие годы давали Украине антибаллистические ракеты для наполнения наших Patriot и других систем ПВО", - отметил президент.

В то же время, Зеленский не исключает, что кроме ситуации на Ближнем Востоке могут существовать и политические мотивы.

"Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Возможно, это политические шаги для того, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого, и мы понимаем, что это серьезный вызов", - подчеркнул глава государства.

Развитие собственного ПВО

Президент отметил, что Украина смогла пройти сложную зиму, однако уменьшение поставок происходило ежемесячно и сейчас страна находится в условиях постоянного дефицита.

В этой связи критически важным направлением становится разработка и реализация отечественной системы ПВО.

По словам Зеленского, создание собственных средств защиты является правильным шагом как для современности, так и для безопасности страны в послевоенный период.

Задержки антибаллистики

Напомним, в последнее время россияне ужесточили воздушный террор против украинских городов. В частности, в результате ночной атаки РФ по Украине погибли по меньшей мере 17 человек, а еще 44 получили ранения.

Комментируя последствия этого обстрела, Владимир Зеленский призвал партнеров не задерживать предоставление перехватчиков баллистики, ведь промедление стоит украинцам жизней.

В то же время по сравнению с прошлым годом поставки ракет для ПВО сократились в три раза, хотя партнеры обладают необходимыми ресурсами.

По словам главы государства, партнеры оправдывают дефицит вовлеченностью в события на Ближнем Востоке, однако Украина вынуждена ускорять разработку собственных систем защиты, чтобы перекрыть нехватку западной помощи.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Война в Украине ПВО Ракетная атака
Новости
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Аналитика
"Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть