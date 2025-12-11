Зеленский назвал "коалиции решительных" новое условие для выборов в Украине

Глава украинского государства во время выступления на заседании "коалиции решительных" сказал, что если президент США Дональд Трамп начал больше говорить о выборах в Украине, их можно попробовать провести.



Зеленский подчеркнул, что Украина не скрывается от демократии.

"Но для того, чтобы выборы были возможными, должен быть обеспечен компонент безопасности. И именно Америка может помочь с этим больше всего. Если сейчас возникает потребность в выборах, должно быть прекращение огня - как минимум на период избирательного процесса и голосования", - обратил внимание глава украинского государства.

Он уточнил, что этот вопрос все еще нуждается обсуждении. При этом Киев считает, что США должны поговорить с российской стороной о таком условии для выборов.