UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський назвав "коаліції рішучих" нову умову для виборів в Україні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна може провести вибори, але тільки в тому разі, якщо під час виборчого процесу буде забезпечено перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

Голова української держави під час виступу на засіданні "коаліції рішучих" сказав, що якщо президент США Дональд Трамп почав більше говорити про вибори в Україні, їх можна спробувати провести.

Зеленський підкреслив, що Україна не ховається від демократії.

"Але для того, щоб вибори були можливими, має бути забезпечений компонент безпеки. І саме Америка може допомогти з цим найбільше. Якщо зараз виникає потреба у виборах, має бути припинення вогню - щонайменше на період виборчого процесу і голосування", - звернув увагу голова української держави.

Він уточнив, що це питання все ще потребує обговорення. Водночас Київ вважає, що США мають поговорити з російською стороною про таку умову для виборів.

Вибори в Україні

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна вже нібито не є демократією, оскільки там давно не було виборів. За його словами, темою війни в Україні "користуються", щоб не проводити вибори.

У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що він готовий іти на вибори.

За словами глави української держави, він попросив США забезпечити безпеку для проведення виборів. У такому разі їх можна буде провести через 60-90 днів.

Також Зеленський зазначив, що чекає на пропозиції від депутатів. Йдеться про законодавчі ініціативи, які дозволять проводити вибори в умовах воєнного стану.

Голова української держави пояснив, що він підтримує проведення виборів, щоб не давати підстави для маніпуляцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиПеремир'я Росії та УкраїниВибори в УкраїніВійна в Україні