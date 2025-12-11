Зеленський назвав "коаліції рішучих" нову умову для виборів в Україні

Україна може провести вибори, але тільки в тому разі, якщо під час виборчого процесу буде забезпечено перемир'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.
Голова української держави під час виступу на засіданні "коаліції рішучих" сказав, що якщо президент США Дональд Трамп почав більше говорити про вибори в Україні, їх можна спробувати провести.
"Але для того, щоб вибори були можливими, має бути забезпечений компонент безпеки. І саме Америка може допомогти з цим найбільше. Якщо зараз виникає потреба у виборах, має бути припинення вогню - щонайменше на період виборчого процесу і голосування", - звернув увагу голова української держави.
Він уточнив, що це питання все ще потребує обговорення. Водночас Київ вважає, що США мають поговорити з російською стороною про таку умову для виборів.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна вже нібито не є демократією, оскільки там давно не було виборів. За його словами, темою війни в Україні "користуються", щоб не проводити вибори.
У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що він готовий іти на вибори.
За словами глави української держави, він попросив США забезпечити безпеку для проведення виборів. У такому разі їх можна буде провести через 60-90 днів.
Також Зеленський зазначив, що чекає на пропозиції від депутатів. Йдеться про законодавчі ініціативи, які дозволять проводити вибори в умовах воєнного стану.
Голова української держави пояснив, що він підтримує проведення виборів, щоб не давати підстави для маніпуляцій.