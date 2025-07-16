Зеленский назвал главное отличие Байдена и Трампа в вопросе войны в Украине

Главное отличие двух американских президентов - их подход к прекращению войны в Украине. Однако, как уже понятно, бывший президент США Джо Байден завершить боевые действия не смог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Но президент Байден не смог закончить эту войну. Я уверен, что президент (США Дональд, - ред.) Трамп сможет это сделать. Я думаю, что это будет главная разница", - пояснил глава Украины.

Зеленский поблагодарил, что американская поддержка была с первого дня полномасштабного вторжения, и продолжается до сих пор.

"Самое главное, я не хочу никого критиковать. Я благодарен Америке за всю помощь во время этой войны. Америка поддерживала нас, и я всегда говорил, что мы благодарны Белому дому, благодарны за двухпартийную поддержку", - заявил президент.

Трамп пытается завершить войну в Украине

Еще до начала президентской кампании на выборы 2024 года Дональд Трамп обещал быстро завершить войну в Украине, отмечая, что может сделать это за 100 дней после избрания.

Также Трамп не прекращает критиковать администрацию Байдена за то, что она не смогла быстро прекратить войну, подчеркивая, что если бы он был президентом, то война бы не началась.

Долгое время Трамп беспрекословно уверял, что он имеет связи с российским диктатором Владимиром Путиным и сможет на него повлиять, однако уже в этом месяце, он выразил разочарование в действиях Путина, заявив, что российский диктатор не готов к компромиссам и что конфликт продлится дольше, чем ожидалось.

На днях президент США заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. По его словам, некоторые из этих систем прибудут в течение нескольких дней.

Также, с его согласия, США и НАТО сегодня заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.

Более того, Трамп предупредил, что если в течение 50 дней не будут достигнуты договоренности между Россией и Украиной, Соединенные Штаты введут новые вторичные пошлины.

Подробнее об изменениях в отношении Трампа к Путину и России и помогут ли его угрозы остановить войну - читайте в нашем авторском материале.

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