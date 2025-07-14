"Некоторые прибудут через несколько дней": Трамп анонсировал поставку 17 Patriot Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Они прибудут уже через несколько дней.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с генсекретарем Марком Рютте.
"У нас есть одна страна, которая готовит к отправке 17 систем Patriot. Им они не понадобятся. Поэтому мы договоримся о том, куда отправить эти 17 систем - или значительную их часть... И это можно сделать очень быстро", - заявил Трамп.
По его словам, некоторые из этих систем прибудут в течение нескольких дней.
"17 систем Patriot готовится к отправке. Им не нужны будут все, но большое количество из этих систем будут на поле боя", - сказал он.
Patriot для Украины
В настоящее время Украина продолжает переговоры по закупке систем противовоздушной обороны Patriot. Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал готовность страны приобрести эти комплексы вместе с ракетами у Соединенных Штатов. В то же время президент США Дональд Трамп пока не принимал окончательного решения по этому поводу.
В последние дни в этом вопросе наблюдался прогресс. Так, Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot, но платить за них будет Европа.
Ранее ожидалось, что сегодня Трамп анонсирует новый шаг по поставкам Украине вооружения.
По данным издания Axios, Трамп объявит "агрессивный" план поставки оружия Украине, а передать могут ракеты, которые способны долететь до Москвы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegra.