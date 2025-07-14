"Некоторые прибудут через несколько дней": Трамп анонсировал поставку 17 Patriot Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Они прибудут уже через несколько дней.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с генсекретарем Марком Рютте.

"У нас есть одна страна, которая готовит к отправке 17 систем Patriot. Им они не понадобятся. Поэтому мы договоримся о том, куда отправить эти 17 систем - или значительную их часть... И это можно сделать очень быстро", - заявил Трамп.

По его словам, некоторые из этих систем прибудут в течение нескольких дней.

"17 систем Patriot готовится к отправке. Им не нужны будут все, но большое количество из этих систем будут на поле боя", - сказал он.

Patriot для Украины

В настоящее время Украина продолжает переговоры по закупке систем противовоздушной обороны Patriot. Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал готовность страны приобрести эти комплексы вместе с ракетами у Соединенных Штатов. В то же время президент США Дональд Трамп пока не принимал окончательного решения по этому поводу.

В последние дни в этом вопросе наблюдался прогресс. Так, Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot, но платить за них будет Европа.