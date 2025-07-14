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США и НАТО договорились передавать оружие Украине за счет стран Европы, - Трамп

Вашингтон, Понедельник 14 июля 2025 18:50
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США и НАТО договорились передавать оружие Украине за счет стран Европы, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США и НАТО заключили сделку, которая предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Сегодня мы заключили сделку. Марк (Рютте - ред.) позже расскажет об этом, но мы заключили сделку, по которой мы будем отправлять им оружие, и они будут за него платить. Соединенные Штаты не будут вносить никакие платежи. Мы ничего не покупаем, но мы будем производить это, и они будут платить за это", - отметил Трамп.

Американский лидер уточнил, что у стран Европы много денег. И они хотят помочь Украине. К этому вопросу у них "очень серьезное отношение".

"Мы производим лучшее оружие, и мы будем отправлять лучшее оружие НАТО, а в некоторых случаях, возможно, по предложению Марка - если речь пойдет о Германии - они сначала отправят ракеты, а затем их заменят, и НАТО позаботится об этом", - рассказал президент.

По его словам, поставки оружия будут координироваться Североатлантическим альянсом в тесном взаимодействии с послом США при НАТО Мэттью Уитакером.

Анонс поставок Patriot

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал поставки систем ПВО Patriot в Украину.

Он заверял, что страны Европы возместят США стоимость батарей Patriot, которые получат украинские защитники.

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