Трамп против Путина. Приведут ли угрозы Белого дома к завершению войны в Украине

РБК-Украина анализирует, при каких условиях это средство давления может быть эффективным, и каковы шансы, что оно повлияет на позицию России.

Главное:

Будут ли вторичные торговые тарифы действенными в отношении России?

При каких условиях покупатели могут отказаться от российских энергоресурсов?

Может ли падение экономики РФ повлиять на планы Путина?

Президент США Дональд Трамп впервые выдвинул четкий ультиматум Путину по завершению российско-украинской войны. Во время общения с генсеком НАТО Марком Рютте он заявил о намерении ввести 100% вторичные торговые тарифы против России, если Путин через 50 дней не пойдет на прекращение войны.

Трамп в привычной для себя манере не вдавался в детали, создавая таким образом стратегическую неопределенность. Но в общих чертах эта инициатива должна нажать на покупателей российской нефти, чтобы те в конце концов от нее отказались. Но до сих пор открытыми остаются несколько ключевых вопросов относительно новой идеи президента США.

Вопрос 1. Заставят ли тарифы отказаться от российской нефти?

Угроза Трампа тарифами – это мощный сигнал всем тем, то покупает российские энергоресурсы и таким образом финансирует агрессию РФ. Если они будут введены, это приведет к удорожанию товаров из Индии и Китая, Турции или Бразилии, импортируемых в США, вдвое. Как следствие, они станут менее конкурентоспособными по сравнению с продукцией из других стран на американском рынке. Но здесь есть нюансы.

Доступ к рынкам США – это действительно важный фактор для многих покупателей российской нефти. К примеру, в прошлом году объем торговли Китая с США был в 2,7 раза больше, чем между Китаем и РФ – 664 млрд долл. и 244,8 млрд долл. соответственно. Поэтому, с одной стороны Китаю должно быть выгоднее сохранить американский рынок, пожертвовав Россией. Однако в этой ситуации начинают действовать политические соображения. Как писало РБК-Украина, для Поднебесной выгодна война вдали от своих границ, но Пекин также не заинтересован и в полной победе России.

Недавно министр иностранных дел Китая Ван И заявил главному дипломату ЕС Каи Каллас, что Китай "не смирится" с проигрышем России в войне, ведь после ее завершения США сосредоточатся на Китае.

Реагируя на нынешнюю инициативу Трампа, неназванный представитель министерства иностранных дел Китая сообщил The Telegraph, "в таможенной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем".

Позиция Пекина в этой ситуации является наиболее жесткой. Другие страны все-таки покупают у России энергоресурсы из сугубо меркантильных соображений, так что добиться от них нужного результата сравнительно легче. И здесь все зависит от настроя США на нужный результат.

"Когда США, например, вводили санкции против очередных российских банков, китайцы, индийцы за этим внимательно следили, и в случае появления очередного списка они делали паузу в сотрудничестве с этими субъектами. Некоторое время это было, но потом находился обходной вариант и дальше все продолжалось", – пояснил РБК-Украина президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

В то же время существует ряд факторов, которые влияют на решение Трампа относительно конкретных тарифов. Главный – введение тарифов приведет к удорожанию товаров внутри США, что важно для избирателей Трампа. Поэтому в каждом отдельном случае США будут взвешивать все нюансы и возможные последствия – главным образом для самих себя. Как это работает, показали последние несколько месяцев "торговой" войны Трампа.

"Посмотрим, как будут себя вести Китай, Индия, Бразилия, но намек на то, что они должны думать о диверсификации источников поставок, для России очень неприятен. Потому что если в один момент и Китай, и Индия скажут: мы не хотим этих пошлин, мы покупаем все у саудитов и других представителей (Персидского) Залива, то, конечно, Россия выпадает из игры", – отметил в комментарии РБК-Украина главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Вопрос 2. Как введение тарифов повлияет на Россию?

Даже если президент США включит вторичные тарифы на полную мощность, есть вероятность, что Россия попытается их обойти. Уже сейчас Кремль использует "теневой флот" танкеров, чтобы обходить так называемый ценовой потолок на нефть.

Украина и страны Евросоюза пытаются с ним бороться, однако, ситуация выглядит как игра "кошки-мышки" – на суда теневого флота постоянно накладываются европейские санкции, а Россия постоянно покупает новые или ищет способы скрыть уже имеющиеся.

Кроме того, скрыть продажу российской нефти можно, замаскировав ее под другую, отметил изданию Михаил Гончар.

"Готовить обходной вариант особо не нужно, он уже есть. Просто-напросто российская нефть и нефтепродукты будут смешиваться в Малайзии или в Индонезии где-нибудь, с другими сортами и дальше какая-то другая компания будет продавать это как другой сорт нефти. Какой-то микс, который невозможно будет идентифицировать как собственно российскую нефть", – отметил Михаил Гончар.

В условиях, когда против российских энергоресурсов будут бороться не точечно, а системно, результат может быть лучше. Но для этого нужно проследить всю "цепочку поставок". А наиболее эффективным будет физическое ограничение доступа теневых танкеров к российским портам. К слову, около 60% нефтяного экспорта РФ идет через Балтийское море.

Сейчас трудно оценить запас прочности российской экономики. Но если вторичные тарифы Трампа таки начнут эффективно действовать, Кремль столкнется с тремя большими проблемами по нефти.

"Если бы такая герметизация российского нефтяного экспорта состоялась, то, конечно, для России возникла бы проблема – куда девать нефть. Во-вторых, проблема уменьшения поступления средств за проданную нефть. И в-третьих, проблема, что делать с добычей. Поэтому, в принципе, управа на российский нефтеэкспорт есть. Другое дело, что никто серьезно на самом деле не настроен действовать", – отметил Михаил Гончар.

Следует добавить, что на экспорт российских энергоресурсов могут влиять не только США, но и Европейский Союз. А там несмотря на решительные декларации не всегда удается достичь результата. К примеру, российская нефть до сих пор поступает в Венгрию и Словакию.

Вопрос 3. Как угрозы повлияют на Путина?

Хозяин Кремля в течение десятилетий балансирует различные группы российских элит по принципу "разделяй и властвуй". Пока экономическая ситуация внутри РФ оставалась относительно приемлемой, их противоречия не заходили слишком далеко. Однако заявление Трампа о вторичных тарифах может существенно ухудшить эту ситуацию, соответственно, и обострить противоречия, сказал Иван Ус.

"Одна группа – "партия большой крови", те, что говорят воевать, воевать, и никаких договоренностей. Вторая – "партия крови и денег". Это группа, олицетворением которой стал Кирилл Дмитриев. Они говорят: нет, слушайте, надо как-то все-таки оставлять пространство для договоренностей, не надо полностью быть в этой войне", – отметил Иван Ус.

В экономике России есть серьезные, но пока не критические проблемы, поэтому вторая партия заинтересована в, по крайней мере, частичной "деэскалации". Если эта часть российской элиты сможет навязать свою позицию, то Москва будет имитировать мир.

"Кирилл Дмитриев и другие гипотетически могут дожать Путина, но не для того, чтобы он пошел на мир реальный, а чтобы он об этом сказал. Это может удовлетворить Трампа. Он скажет, что вот будет мир, а потом это будет нарушаться", – добавил Ус.

Правда, это может вызвать недовольство группы "ястребов" в российской верхушке, которые настроены на продолжение конфронтации без компромиссов.

Вопрос 4. Решится ли Трамп?

За последние несколько месяцев президент США показал, что может менять свое мнение на противоположное внезапно – под влиянием своего окружения, меркантильных расчетов, лести в свой адрес или иллюзий относительно российского диктатора. Показательным в этом плане является история с его женой Меланией Трамп.

Президент США 14 июля рассказал, что именно она помогла ему избавиться от иллюзий относительно Путина.

"Я прихожу домой, говорю первой леди – знаешь, я сегодня разговаривал с Владимиром (Путиным - ред.), у нас был замечательный разговор. А она говорит: "Правда? Они только что атаковали еще один (украинский) город", – рассказал Трамп.

Позже, во время другого выступления, Трамп уточнил, что тогда Мелания рассказала ему об обстреле Россией дома престарелых.

Очевидно, в течение следующих 50 дней борьба за позицию Трампа будет продолжаться. Украина получила в ней преимущество – но не окончательную победу.