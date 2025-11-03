ua en ru
Украина открывает представительства по экспорту оружия в Берлине и Копенгагене, - Зеленский

Понедельник 03 ноября 2025 23:04
UA EN RU
Украина открывает представительства по экспорту оружия в Берлине и Копенгагене, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В этом году Украина открывает в Берлине и Копенгагене представительства по продаже оружия, которое есть в избытке и производится в рамках ко-продакшена.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время брифинга.

"Мы открываем две экспортные столицы. Вы знаете, что это ко-продакшн (совместное производство - ред.) и экспорт, о котором мы говорили, тем оружием, которое мы можем позволить себе продавать, чтобы иметь дополнительные деньги на наше внутреннее производство дефицитных вещей, на которые нам не хватает денег", - сообщил Зеленский.

По его словам, первые две столицы, где будут украинские представительства - это Берлин и Копенгаген.

"Это решено на уровне компаний, которые будут в ко-продакшене и на уровне государств. Это будет в этом году", - отметил президент.

Он добавил, что вопросами контрактов со странами ЕС будет заниматься советник президента Украины Александр Камышин.

"Юридически будет все это открываться и будут нарабатываться уже контракты. Европой занимается Александр Камышин, он будет представлять экспорт Украины на европейском континенте", - пояснил глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, сейчас продолжается работа со странами Ближнего Востока и США.

"Команда Соединенных Штатов Америки по drone-deal на следующей неделе будет в Украине", - сообщил президент.

Экспорт украинского оружия

Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский заявил, Украина готовит соглашения по контролируемому экспорту оружия.

Глава государства также отметил, что экспорт некоторых видов вооружений, которые есть в профиците, может дать Украине дополнительные финансы для производства дефицитных систем.

К тому же, по его словам, кроме Европы, США и Ближнего Востока, украинским оружием активно интересуются страны Африки.

