Украина открывает представительства по экспорту оружия в Берлине и Копенгагене, - Зеленский

В этом году Украина открывает в Берлине и Копенгагене представительства по продаже оружия, которое есть в избытке и производится в рамках ко-продакшена.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время брифинга.

"Мы открываем две экспортные столицы. Вы знаете, что это ко-продакшн (совместное производство - ред.) и экспорт, о котором мы говорили, тем оружием, которое мы можем позволить себе продавать, чтобы иметь дополнительные деньги на наше внутреннее производство дефицитных вещей, на которые нам не хватает денег", - сообщил Зеленский.

По его словам, первые две столицы, где будут украинские представительства - это Берлин и Копенгаген.

"Это решено на уровне компаний, которые будут в ко-продакшене и на уровне государств. Это будет в этом году", - отметил президент.

Он добавил, что вопросами контрактов со странами ЕС будет заниматься советник президента Украины Александр Камышин.

"Юридически будет все это открываться и будут нарабатываться уже контракты. Европой занимается Александр Камышин, он будет представлять экспорт Украины на европейском континенте", - пояснил глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, сейчас продолжается работа со странами Ближнего Востока и США.

"Команда Соединенных Штатов Америки по drone-deal на следующей неделе будет в Украине", - сообщил президент.