Зеленский предложил Польше и Румынии сбивать российские дроны над Украиной

Киев, Суббота 20 сентября 2025 13:45
UA EN RU
Зеленский предложил Польше и Румынии сбивать российские дроны над Украиной Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Кот, Наталья Юрченко

Польша может помочь Украине сбивать российские дроны, чтобы защитить своих граждан. Помочь Украине также может и Румыния.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 19 сентября, передает корреспондент РБК-Украина.

По мнению главы государства, справедливо говорить о совместном решении для Украины и Польши относительно угрозы российских дронов.

"Не только то, чтобы дрон падал на голову украинцам, чтобы он не долетел до территории Польши, а чтобы это были решения, которые делаются вместе. То есть у нас стоит ПВО - мы сбиваем все, что летит на нас и летит на Польшу. И так же Польша сбивает самолетами все, что летит на них, и то, что летит на нас", - пояснил он.

Зеленский отметил, что Польша может помочь защищать только регионы западной части Украины - куда есть возможности.

"Или это может быть не только Польша, но и Румыния, на других мы и не рассчитываем", - добавил он.

Российские дроны в Польше

Во время ночной атаки РФ на Украину 10 сентября несколько российских дронов залетели в Польшу. Всего на территории Польши обнаружили обломки 16 беспилотников, пересекших границу во время обстрела Украины.

Премьер Дональд Туск сообщал, что воздушное пространство страны нарушали минимум 19 раз.

Из-за инцидента НАТО впервые активировало статью 4 Альянса в ответ на проникновение российских дронов в Польшу.

В Польше стартовала операция "Восточный страж" через несколько дней после инцидента.

