Зеленский назвал главные цели массированной ночной атаки россиян

Российские войска ночью выпустили по Украине 36 ракет и почти 600 дронов. Среди главных целей - энергетика и гражданские объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"В Киеве и области на местах российских ударов работают наши экстренные службы. Около 36 ракет и почти 600 дронов выпустили россияне против обычной жизни", - отметил Зеленский.
По его словам, главные цели вражеской атаки - энергетика и гражданские объекты, много повреждений и пожаров в жилых домах. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых и трех погибших.
"Нужно работать, не теряя ни одного дня, чтобы было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы было все необходимое для нашей защиты и для давления на Россию", - добавил глава государства.
Он также подчеркнул, что пришло время Европе принять решение о замороженных активах, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет. И точно нужно говорить со всеми партнерами о шагах, чтобы эту войну закончить.
Напомним, в Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Около полуночи в столице прогремели взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика.
В некоторых районах столицы после обстрела фиксировались перебои со светом в результате атаки РФ утром 29 ноября. Также обесточен город Фастов Киевской области.
Также сообщалось, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.
Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.
Также российские войска в ночь на 29 ноября атаковали ударным беспилотником энергетическую инфраструктуру в Чернигове, в результате обстрела возник пожар.
Больше подробностей о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.