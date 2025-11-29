Зеленский назвал главные цели массированной ночной атаки россиян

"В Киеве и области на местах российских ударов работают наши экстренные службы. Около 36 ракет и почти 600 дронов выпустили россияне против обычной жизни", - отметил Зеленский.

По его словам, главные цели вражеской атаки - энергетика и гражданские объекты, много повреждений и пожаров в жилых домах. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых и трех погибших.

"Нужно работать, не теряя ни одного дня, чтобы было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы было все необходимое для нашей защиты и для давления на Россию", - добавил глава государства.

Он также подчеркнул, что пришло время Европе принять решение о замороженных активах, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет. И точно нужно говорить со всеми партнерами о шагах, чтобы эту войну закончить.