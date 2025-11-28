ua en ru
Сб, 29 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина под массированной атакой: взрывы в Днепре и Харькове, в Киеве тревога

Украина, Пятница 28 ноября 2025 23:21
UA EN RU
Украина под массированной атакой: взрывы в Днепре и Харькове, в Киеве тревога Иллюстративное фото: на месте ударов в Харькове работают спасатели (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Марина Балабан

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Также под угрозой - восточные, южные и южные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушную тревогу в Киеве объявили около 23:00.

До этого сигналы тревоги звучали в восточных, южных, южных и частично центральных областях Украины.

Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид:

Украина под массированной атакой: взрывы в Днепре и Харькове, в Киеве тревога

На фоне "дроновой опасности" глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко сообщил о взрывах в Днепре.

"Днепр. Громко. До отбоя тревоги прошу находиться в укрытиях", - написал он.

Местные паблики также сообщают о звуках новых взрывов в Харькове.

Обновлено в 23:35

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что в 23:30 враг поднял стратегическую авиацию, что повышает угрозу атаки ракетами х-101.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко написал: "Максимальное внимание к тревогам".

Обновлено в 00:35

В Киеве слышны взрывы, сообщает "Суспільне".

Взрывы в Харькове 28 ноября

Первые взрывы раздавались в Харькове около 20:30. Тогда Воздушные силы заявили, что по Харьковской области запустили управляемые авиабомбы.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко написал о том, что оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Харьковской области. Вследствие этого у бытовых потребителей могут наблюдаться резкие перепады напряжения.

Позже глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты, по предварительной информации, ударили по Немышлянскому району Харькова управляемой авиабомбой.

В Салтовском районе Харькова после удара повреждены окна жилой многоэтажки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрыв Война в Украине Воздушная тревога
Новости
Ермак должен был завтра лететь на встречу с Уиткоффом и зятем Трампа, - Axios
Ермак должен был завтра лететь на встречу с Уиткоффом и зятем Трампа, - Axios
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает