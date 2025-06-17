Зеленский назвал единственное изменение в поведении России после возвращения Трампа

В последнее время россияне значительно увеличили использование ударных дронов во время ударов по Украине. Это единственное реальное изменение в поведении РФ после возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на спецзаседании лидеров стран G7.

"Если в прошлом году применение ста "Шахедов" за одну ночь вызвало настоящий шок, то сейчас уже кажется необычным, если за одну атаку используется менее ста дронов. Фактически это единственное реальное изменение в поведении России после смены президента США. И это доказывает, что те, кто поддерживает новые и более сильные санкции против России, абсолютно правы", - отметил Зеленский.

По его словам, даже если Трамп сейчас не оказывает достаточного давления на Россию, правда заключается в том, что Америка до сих пор имеет широкие глобальные интересы и наибольшее количество союзников. Все они будут нуждаться в сильной защите.

"Нам всем надо и дальше работать вместе - с максимальным уровнем координации. Не только политической и дипломатической, но и технологической и через инвестиции. Увеличение производства оружия в Украине - это самый быстрый путь к достижению результатов", - подчеркнул президент.

Он отметил, что необходимо и в дальнейшем призывать Трампа использовать свое реальное влияние, чтобы заставить Путина положить конец войне против Украины.

"Именно США и президент Трамп предложили прекращение огня, восстановление дипломатии, немедленные встречи и переговоры. Но Россия заблокировала все усилия", - добавил Зеленский.