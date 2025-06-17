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Зеленский назвал единственное изменение в поведении России после возвращения Трампа

Вторник 17 июня 2025 21:55
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Зеленский назвал единственное изменение в поведении России после возвращения Трампа Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В последнее время россияне значительно увеличили использование ударных дронов во время ударов по Украине. Это единственное реальное изменение в поведении РФ после возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на спецзаседании лидеров стран G7.

"Если в прошлом году применение ста "Шахедов" за одну ночь вызвало настоящий шок, то сейчас уже кажется необычным, если за одну атаку используется менее ста дронов. Фактически это единственное реальное изменение в поведении России после смены президента США. И это доказывает, что те, кто поддерживает новые и более сильные санкции против России, абсолютно правы", - отметил Зеленский.

По его словам, даже если Трамп сейчас не оказывает достаточного давления на Россию, правда заключается в том, что Америка до сих пор имеет широкие глобальные интересы и наибольшее количество союзников. Все они будут нуждаться в сильной защите.

"Нам всем надо и дальше работать вместе - с максимальным уровнем координации. Не только политической и дипломатической, но и технологической и через инвестиции. Увеличение производства оружия в Украине - это самый быстрый путь к достижению результатов", - подчеркнул президент.

Он отметил, что необходимо и в дальнейшем призывать Трампа использовать свое реальное влияние, чтобы заставить Путина положить конец войне против Украины.

"Именно США и президент Трамп предложили прекращение огня, восстановление дипломатии, немедленные встречи и переговоры. Но Россия заблокировала все усилия", - добавил Зеленский.

Массированный обстрел Украины 17 июня

Напомним, в ночь на 17 июня, российские войска атаковали Украину, использовав почти 500 ударных дронов и десятки ракет.

В результате попадания ракеты Х-101 в Соломенском районе Киева обвалился целый подъезд 9-этажки, а в пятиэтажке возник пожар.

Кроме того, повреждения были зафиксированы в Дарницком, Подольском, Шевченковском и Святошинском районах. Всего 27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем.

В результате удара по столице погибли 14 человек, более сотни раненых.

Также сегодня утром российские войска нанесли массированный удар по Одессе с использованием ударных беспилотников. Целью врага снова стала гражданская инфраструктура. Подверглись разрушениям жилые дома, детский сад, инклюзивный центр, гаражи и другие объекты. В нескольких местах вспыхнули пожары.

В результате обстрела погибли два человека, еще более 20 - ранены.

Добавим, Украина направила запрос о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ночной атакой России.

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