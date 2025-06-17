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Украина созывает Совбез ООН из-за ночной атаки России

Вторник 17 июня 2025 19:27
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Украина созывает Совбез ООН из-за ночной атаки России Фото: постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина направила запрос о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ночной атакой России 17 июня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом "Укринформу" рассказал постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

"Только что я подписал письмо на президента Совета Безопасности ООН с просьбой как можно быстрее созвать заседание Совбеза в связи с эскалацией ракетного террора России против мирных жителей Украины", - сообщил Мельник.

Постпред Украины при ООН отметил, что только этой ночью российская массированная атака унесла жизни многих киевлян, более ста получили ранения, полностью разрушены жилые дома.

"Имеем дело не просто с военными преступлениями против гражданского населения, которые ежедневно и каждую ночь совершает московский режим. Это преступления против человечности, которые требуют не только осуждения, но и решительной реакции и практических действий со стороны международного сообщества, прежде всего Совета Безопасности ООН", - подчеркнул он.

Мельник добавил, что во вторник проведет встречу с президентом Совбеза послом Гайаны в ООН Кэролин Родригес-Биркетт, чтобы детально обсудить дальнейшие шаги в соответствии с Уставом ООН.

"Надеюсь, члены Совета Безопасности дадут жесткий ответ на преступные действия России. Время положить конец безнаказанности Кремля", - отметил он.

Обстрел Украины 17 июня

Напомним, в ночь на 17 июня, российские войска атаковали Украину, использовав почти 500 ударных дронов и десятки ракет.

В результате попадания ракеты Х-101 в Соломенском районе Киева обвалился целый подъезд 9-этажки, а в пятиэтажке возник пожар.

Кроме того, повреждения были зафиксированы в Дарницком, Подольском, Шевченковском и Святошинском районах. Всего 27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем.

В результате удара по столице погибли 10 человек, более сотни раненых.

Также сегодня утром российские войска нанесли массированный удар по Одессе с использованием ударных беспилотников. Целью врага снова стала гражданская инфраструктура.

Глава Одесской ОВА сообщил о масштабных повреждениях: подверглись разрушениям жилые дома, детский сад, инклюзивный центр, гаражи и другие объекты. В нескольких местах вспыхнули пожары.

В результате обстрелов погибли два человека, еще более 20 - ранены.

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