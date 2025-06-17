ua en ru
Вт, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський назвав єдину зміну в поведінці Росії після повернення Трампа

Вівторок 17 червня 2025 21:55
UA EN RU
Зеленський назвав єдину зміну в поведінці Росії після повернення Трампа Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Останнім часом росіяни значно збільшили використання ударних дронів під час ударів по Україні. Це єдина реальна зміна в поведінці РФ після повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на спецзасіданні лідерів країн G7.

"Якщо торік застосування ста "Шахедів" за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менш як сто дронів. Фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США. І це доводить, що ті, хто підтримує нові й сильніші санкції проти Росії, абсолютно праві", - зазначив Зеленський.

За його словами, навіть якщо Трамп зараз не чинить достатнього тиску на Росію, правда полягає в тому, що Америка досі має найширші глобальні інтереси та найбільшу кількість союзників. Усі вони потребуватимуть сильного захисту.

"Нам усім треба й далі працювати разом - із максимальним рівнем координації. Не лише політичної та дипломатичної, а й технологічної та через інвестиції. Збільшення виробництва зброї в Україні - це найшвидший шлях до досягнення результатів", - наголосив президент.

Він зазначив, що необхідно й надалі закликати Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край війні проти України.

"Саме США та президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але Росія заблокувала всі зусилля", - додав Зеленський.

Масований обстріл України 17 червня

Нагадаємо, у ніч на 17 червня, російські війська атакували Україну, використавши майже 500 ударних дронів та десятки ракет.

Внаслідок влучання ракети Х-101 у Солом'янському районі Києва обвалився цілий підʼїзд 9-поверхівки, а у пʼятиповерхівці виникла пожежа.

Крім того, пошкодження були зафіксовані у Дарницькому, Подільському, Шевченківському та Святошинському районах. Загалом 27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем.

Внаслідок удару по столиці загинули 14 людей, понад сотня поранених.

Також сьогодні вранці російські війська завдали масованого удару по Одесі з використанням ударних безпілотників. Ціллю ворога знову стала цивільна інфраструктура. Зазнали руйнувань житлові будинки, дитячий садок, інклюзивний центр, гаражі та інші об'єкти. У кількох місцях спалахнули пожежі.

Внаслідок обстрілу загинуло дві людини, ще понад 20 - поранені.

Додамо, Україна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з нічною атакою Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Нічна атака на Київ: рятувальники дістали тіло ще однієї жертви
Нічна атака на Київ: рятувальники дістали тіло ще однієї жертви
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді