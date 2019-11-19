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Зеленський обговорив саміт "нормандської четвірки" з Маасом

Новини » Політика     19.11.2019 - 20:53
Зеленський обговорив саміт "нормандської четвірки" з Маасом
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Саміт "нормандської четвірки" повинен відкрити шлях до миру на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський обговорив проведення саміту "нормандської четвірки" з главою Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. Про це повідомляє пресс-служба Офісу президента.

Повідомляється, що зустріч відбулася у вівторок, 19 листопада, в Києві.

"Глава держави поінформував німецького чиновника про ситуацію з безпекою на Донбасі, а також висловив сподівання, що запланована на 9 грудня зустріч в нормандської форматі відкриє шлях до мирного врегулювання конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зустріч в нормандському форматі відбудеться 9 грудня в Парижі. Це буде перший саміт "нормандської четвірки" з 2016 року.

Раніше РБК-Україна писало, що за словами глави МЗС України Вадим Пристайко, українська сторона готова піти на розумний компроміс, який принесе прогрес.

Також повідомлялося, що директор російського Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, який є наближеним до помічника президента РФ Владислава Суркова, повідомив, що всі члени "нормандської четвірки" погодили підсумковий документ саміту. За його словами, питання про відкритість документа буде вирішуватися безпосередньо під час саміту.

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Новини України Володимир ЗеленськийГайко МаасНормандський формат
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