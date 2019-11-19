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Зеленський про нормандську зустріч: я хочу говорити про повернення Донбасу з чіткими термінами

Новини » Політика     19.11.2019 - 13:30
Зеленський про нормандську зустріч: я хочу говорити про повернення Донбасу з чіткими термінами
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський очікує реальних результатів від "нормандської зустрічі"

Президент Володимир Зеленський заявив, що треба домовлятися про повернення наших територій на "нормандськй ізустрічі". Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що потрібні реальні результати в питанні повернення Донбасу.

"Я б хотів реальних результатів. Треба домовлятися про повернення наших територій. Я хочу говорити про повернення Донбасу з якимись більш або менш чіткими термінами", - заявив президент.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем'єр-міністра Чеської Республіки Андрія Бабіша з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем'єр-міністра Чеської Республіки Андрія Бабіша з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 19 листопада 2019 р.

Президент зазначив, що зустріч у нормандському форматі, після того як він був заблокований з 2016 року, це успіх.

"ми повинні розуміти, що ми повинні вирішити питання війни на Донбасі дипломатичним шляхом. Цей шлях починається з перемовин. Нормандский формат - це перш за все перемовини на найвищому рівні. Зараз дуже серйозно готуємося до цієї зустрічі", - заявив він.

Нагадаємо, вчора Кремль підтвердив участь президента Російської Федерації Володимира Путіна у зустрічі на саміті в нормандському форматі.

РБК-Україна писало, що саміт у нормандському форматі запланований на 9 грудня і пройде в Парижі. В ньому будуть брати участь глави України, Росії, Німеччини та Франції.

Зокрема президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у нормандському форматі відбувся.

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Новини України Володимир ЗеленськийНормандський формат
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