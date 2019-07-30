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Зеленський призначив ще одного позаштатного радника

Новини » Політика    30.07.2019 - 17:37
Зеленський призначив ще одного позаштатного радника
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Михайло Радуцький призначений новим позаштатним радником президента

Президент України Володимир Зеленський призначив собі ще одного позаштатного радника - Михайла Радуцького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ було оприлюднено 30 липня.

"Призначити Радуцького Михайла Борисовича радником президента України (поза штатом)", - йдеться в указі №564/2019.

Зеленський призначив ще одного позаштатного радникаЗазначимо, Михайло Радуцький з 2014 2015 року обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА). Також з 2015 року він був радником глави КМДА. Також він є засновником і президентом приватної клініки "Борис".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський призначив художника Гео Лерос позаштатним радником глави держави. Крім того, 5 липня Зеленський підписав указ про призначення Андрія Загороднюка позаштатним радником президента.

Крім того, 9 липня президент Володимир Зєленський підписав указ про призначення Ігоря Новікова радником президента поза штатом.

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