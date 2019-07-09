Зеленський призначив ще одного позаштатного радника

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 9 липня

Президент України Володимир Зеленський призначив собі ще одного позаштатного радника - Ігоря Новикова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 9 липня.

"Призначити Новікова Ігоря Володимировича радником президента України (поза штатом)", - йдеться в указі №507/2019.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником.

Крім того, Володимир Зеленський призначив художника Гео Лерос позаштатним радником глави держави. Крім того, 5 липня Зеленський підписав указ про призначення Андрія Загороднюка позаштатним радником президента.

Зазначимо, раніше президент скоротив чисельність співробітників АП і перейменував "Адміністрацію президента" на "Офіс президента". Зокрема, перший помічник президента, помічник президента, радники президента призначаються на посади і звільняються з посад президентом, який безпосередньо координує їх діяльність.