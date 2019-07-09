ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський призначив ще одного позаштатного радника

Новини » Політика    09.07.2019 - 20:09
Зеленський призначив ще одного позаштатного радника
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 9 липня

Президент України Володимир Зеленський призначив собі ще одного позаштатного радника - Ігоря Новикова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 9 липня.

"Призначити Новікова Ігоря Володимировича радником президента України (поза штатом)", - йдеться в указі №507/2019.

Зеленський призначив ще одного позаштатного радникаНагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником.

Крім того, Володимир Зеленський призначив художника Гео Лерос позаштатним радником глави держави. Крім того, 5 липня Зеленський підписав указ про призначення Андрія Загороднюка позаштатним радником президента.

Зазначимо, раніше президент скоротив чисельність співробітників АП і перейменував "Адміністрацію президента" на "Офіс президента". Зокрема, перший помічник президента, помічник президента, радники президента призначаються на посади і звільняються з посад президентом, який безпосередньо координує їх діяльність.

Зеленський призначив заступника голови зовнішньої розвідки Зеленський повернув Безсмертного в контактну групу
Новини України Володимир Зеленськийнаказ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся