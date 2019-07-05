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Зеленський призначив нового радника

Новини » Політика    05.07.2019 - 13:35
Зеленський призначив нового радника
Фото: Андрій Загороднюк (УНІАН)

Президент призначив Андрія Загороднюка позаштатним радником

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Загороднюка своїм радником. Про це йдеться в указі Зеленського, опублікованому на сайті президента.

Зеленський указом №488 / 2019 призначив Загороднюка позаштатним радником.

Загороднюк з серпня 2015 року обіймав посаду керівника Проектного офісу реформ при Міністерстві оборони України. В даний час він є керівником компанії "Діскавері Бурове обладнання".

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником.

Додамо, раніше президент скоротив чисельність співробітників АП і перейменував "Адміністрацію президента" на "Офіс президента". Зокрема, перший помічник президента, помічник президента, радники президента призначаються на посади і звільняються з посад президентом, який безпосередньо координує їх діяльність.

Також тепер штатний розклад Офісу президента стверджує керівник апарату. Керівник Офісу президента має у двотижневий строк подати проект положення про ВП.

Додамо, раніше Зеленський заявив, що планує перемістити Адміністрацію президента, а на вулиці Банковій створити художній музей. Глава Адміністрації Андрій Богдан заявив, що розроблена концепція передбачає, що переїзд відбудеться без використання коштів держави. Він зазначив, що перенесення АП буде реалізовано за рахунок європейський грантів.

 

 

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