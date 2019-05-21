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Зеленський призначив свого першого помічника

Новини » Політика    21.05.2019 - 20:04
Зеленський призначив свого першого помічника
Фото: Сергій Шефір (facebook.com kvartal95)

Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

"Призначити Сергія Шефіра Нахмановича першим помічником президента України", - йдеться в тексті указу.

Шефір працював із Зеленським в одному кабінеті під час президентської кампанії, був присутній при важливих зустрічах з політиками, зокрема, з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. В даний час адвокат Андрій Богдан радником нового президента з юридичних питань.

 

 

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