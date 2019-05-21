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Зеленський призначив главу Адміністрації президента

Новини » Політика    21.05.2019 - 19:43
Зеленський призначив главу Адміністрації президента
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Главою АП став радник Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. Про це йдеться в указі №304/2019 сайті президента.

В даний час адвокат Андрій Богдан є радником нового президента з юридичних питань.

"Відповідно до частини третьої статті 106 Конституції України, ураховуючи пункт 2 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" постановляю: Призначити Богдана Андрія Йосиповича главою Адміністрації президента України", - йдеться в указі.

Зеленський призначив главу Адміністрації президента

Андрій Богдан відомий як юрист олігарха Ігоря Коломойського. Раніше він був радником Миколи Азарова, який тоді очолював уряд України.

Зазначимо, Андрій Богдан був присутній під час консультацій про розпуск парламенту в Адміністрації президента 21 травня. Під час брифінгу після консультацій він сказав, що перших кадрових указів слід чекати сьогодні ввечері. Він також висловив думку, що головою адміністрації повинен бути близька до Зеленського особа.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації отримав посвідчення президента України. Увечері того ж дня він підписав свій перший указ про прийняття повноважень верховного головнокомандувача Збройними силами України у зв'язку зі вступом на посаду.

Як повідомляло РБК-Україна, на консультаціях президент України Володимир Зеленський і лідери фракцій Верховної ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня або 28 липня 2019 року.

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Новини України Володимир ЗеленськийАдміністрація Президента УкраїниБогдан
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