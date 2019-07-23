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Зеленський перепризначив Демченко радником президента

Новини » Політика    23.07.2019 - 21:55
Зеленський перепризначив Демченко радником президента
Фото: Руслан Демченко (council/mfa.gov.ua)

Відповідні укази були оприлюднені 23 липня

Президент України Володимир Зеленський звільнив і перепризначив Руслана Демченка на посаду радника президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу глави держави.

Відповідні укази були оприлюднені 23 липня.

Спочатку Володимир Зеленський підписав указ №547/2019 "Про звільнення Руслана Демченка з посади радника президента України", а згодом - про його призначення.

"Призначити Демченка Руслана Михайловича радником президента України", - йдеться в указі №548/2019.

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 вересня 2014 року п'ятий президент України Петро Порошенко призначив Руслана Демченка своїм радником.

Зазначимо, Руслан Демченко - український дипломат, народився 15 липня 1965 року в Києві. У 1989 закінчив Київський державний університет ім. Шевченка, спеціаліст з міжнародних відносин, референт-перекладач англійської. З 23 лютого 2014 по 27 лютого 2014 Руслан Демченко працював на посаді виконуючого обов'язки міністра закордонних справ України.

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