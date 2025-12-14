Зеленский: в ближайшее время депутаты должны наработать варианты проведения выборов

В ближайшее время депутаты должны наработать варианты проведения президентских выборов в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа.

"Я не держусь за кресло, я считаю, что Украина должна быть готова к любому развитию событий", - сказал Зеленский. Он отметил, что попросил партнеров помочь по ситуации с безопасностью во время выборов. "И я сказал, чтобы депутаты подготовили варианты, как это ввести, если будет так развиваться ситуация. Они должны наработать в ближайшее время варианты проведения выборов", - добавил президент.