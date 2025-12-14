Зеленський: найближчим часом депутати мають напрацювати варіанти проведення виборів

Найближчим часом депутати мають напрацювати варіанти проведення президентських виборів в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа.

"Я не тримаюся за крісло. Я вважаю, що Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій", - сказав Зеленський. Він зазначив, що попросив партнерів допомогти щодо безпекової ситуації під час вибрів. "І я сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо буде так розвиватися ситуація. Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів", - додав президент.