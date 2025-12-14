RU

Зеленский на следующей неделе посетит Польшу

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 декабря, посетит Польшу для встречи с президентом Каролем Навроцким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с медиа.

"Я еще раз хочу сказать, что мы благодарны Польше за поддержку. Для нас это очень важное доброе соседство. И что касается моего визита в Польшу, польская сторона нам предложила пятницу", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что не будет откладывать этот визит.

"Для нас очень важно поддерживать отношения между нами и Польшей", - подчеркнул президент.

 

 

 

Встреча Зеленского и Навроцкого

Напомним, 6 августа Кароль Навроцкий принял присягу и официально стал президентом Польши, заменив на посту Анджея Дуду.

Перед тем, 31 июля, Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Польши. Лидеры поговорили о ключевых событиях, которые произойдут в ближайшие месяцы, а также договорились об обмене визитами.

25 сентября Навроцкий объявил о планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Президент Польши также рассказал, что уже имел возможность пообщаться с Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, это был короткий обмен любезностями, во время которого оба лидера подчеркнули вызовы, с которыми сталкиваются их страны.

Также ранее руководитель отдела международной политики в канцелярии президента Польши заявил, что если президент Украины хочет встретиться с Навроцким, то он должен сам приехать в Варшаву.

Недавно сообщалось, что встреча Зеленского и Навроцкого может состояться уже до конца года, ее подготовка уже идет.

