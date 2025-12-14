Зеленский на следующей неделе посетит Польшу

"Я еще раз хочу сказать, что мы благодарны Польше за поддержку. Для нас это очень важное доброе соседство. И что касается моего визита в Польшу, польская сторона нам предложила пятницу", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что не будет откладывать этот визит.

"Для нас очень важно поддерживать отношения между нами и Польшей", - подчеркнул президент.