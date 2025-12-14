Зеленський наступного тижня відвідає Польщу

"Я ще раз хочу сказати, що ми вдячні Польщі за підтримку. Для нас це дуже важливе добре сусідство. І що стосується мого візиту до Польщі, польська сторона нам запропонувала п'ятницю", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що не відкладатиме цей візит.

"Для нас дуже важливо підтримувати відносини між нами та Польщею", - наголосив президент.