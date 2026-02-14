Зеленский в Мюнхене поговорил с Рубио, Уиткоффом и Кушнером: обсудили Женеву

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Марко Рубио провели встречу в Мюнхене. Также Зеленский поговорил со спецпосланниками президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсетях.
Зеленский отметил, что во время встречи с Рубио темой обсуждения стали ситуация на фронте и российские теракты против украинской энергетики. Также обсуждали усиление защиты от холодов и дипломатический процесс.
Среди прочего, стороны поговорили о запланированных в Женеве переговорах с РФ и пришли к согласию, что они должны дать результат.
"Важно, чтобы запланированные в Женеве переговоры были результативными, и я благодарю Соединенные Штаты Америки за конструктивный подход. Коснулись и вопроса последовательности шагов. Важно чтобы было движение в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления", - добавил президент.
После встречи с Рубио Зеленский также провел телефонный разговор со специальными представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Темой стала подготовка к трехсторонним переговорам в Женеве.
"Не все может быть озвучено по телефону, и наша переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе. Очень ценим, что Америка всегда сохраняет конструктив и готова помогать с защитой жизней", - добавил Зеленский.
Отметим, во время общения с прессой в Мюнхене Зеленский отметил, что Кремль сменил лидера делегации РФ на переговорах Украины и США. Похоже, Россия хочет затянуть решение о прекращении войны. Но Украина этого не позволит.
Дело в том, что 13 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что на этот раз российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Он известен тем, что создал российскую псевдоисторию и распространяет пропагандистские нарративы РФ в отношении Украины.
Еще одно неприятное изменение - как стало известно, диктатор РФ Владимир Путин отправит на переговоры заместителя главы МИД Михаила Галузина. Этот персонаж известен как сторонник "жесткого курса" в отношении Украины.
Секретарь СНБО Рустем Умеров позже сообщил, что Зеленский уже утвердил состав украинской команды. В делегацию вошли те же люди, что и на переговорах в Абу-Даби - в отличие от Кремля, Украина никаких изменений не вносила.