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Зеленский о мобилизации: это не только вопрос солдат, которых отправляют на фронт

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Мобилизация является не только вопросом призыва новых солдат на фронт. Весь мир должен мобилизовать усилия для победы Украины над Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist.

Как отмечает издание, президент подчеркнул, что такая мобилизация украинского общества и всего мира, которая была в начале полномасштабной войны, сегодня отсутствует. 

По словам Зеленского, ситуацию необходимо изменить. 

"Мобилизация - это не только вопрос солдат, которые отправляются на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство и освободить нашу землю от оккупации. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику", - отметил глава государства. 

Он добавил, что если фокус на внутренней политике продолжится, то нужно будет "назначать выборы, менять законы и Конституцию". 

Проблемы с помощью Украине от Запада

Напомним, у Соединенных Штатов Америки заканчиваются средства, которые предназначены для финансирования помощи Украине. 

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Более 60 млрд долларов предусмотрены на новое финансирование для Украины. 

Такую инициативу пока не одобрили в Конгрессе. Сейчас демократы и республиканцы пытаются найти компромисс по вопросу защиты границ США от мигрантов - на это деньги также должны быть предусмотрены в запросе. 

В то же время Евросоюз не смог одобрить выделение Украине 50 млрд евро до 2027 года. Этому препятствовала Венгрия - она наложила вето на инициативу. Уже 1 февраля состоится новый саммит, на котором лидеры стран ЕС снова рассмотрят этот вопрос

 

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