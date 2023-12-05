Давление на Байдена или компромисс? Почему помощь Украине зависит от требований по границе США

Зависимость помощи Украине от условий в контексте миграциооного законодательства выдвинутых республиканцами, преследует несколько целей - от давления на администрацию президента Джо Байдена до банального сигнала самими американцам о важности суверинитета не только Украины, но и США.

"Обычное дело" и рычаг воздействия на Байдена

Конгрессмен-демократ от штата Калифорния Джим Коста говорит, что "здесь нет ничего удивительного": не впервые для согласования определенного законопроекта его присоединяют к другому и эти документы могут быть не связаны между собой.

"Это один из способов влияния политических партий друг на друга для достижения целей. И, честно говоря, я считаю, что нам нужно улучшить безопасность нашей границы. У нас более 200 тысяч нелегалов только за последний год", - объясняет он.

Соглашается с этим мнением и конгрессмен-республиканец от штата Нью-Джерси Крис Смит.

"Это один из способов заставить администрацию Байдена наконец-то сосредоточиться на нашей границе, чего они не делают" - считает он.

Кроме того, по словам Смита, администрация Байдена не предоставила четких объяснений Конгрессу, имеет ли нынешняя задержка с помощью Украины критическое влияние на поле боя уже сейчас.

"И, откровенно говоря, Конгрессу не объяснили, находится ли Украина в реальной угрозе прямо сейчас. Да, она может действительно быть под угрозой через месяцы. И конечно, чем быстрее мы восстановим поток помощи, - потому что вооружение не поступает мгновенно, - тем лучше. И если эти два законопроекта разделят, это тоже нормально, но мне не нравится упрямство нашей администрации (Байдена, - ред.), которая не хочет гарантировать безопасность нашей собственной границы (США, - ред.). Поэтому мы таким образом стараемся привлечь их внимание", - говорит он.

Общие моменты

Брэд Шнайдер, конгрессмен-демократ от штата Иллинойс утверждает, что эти два законопроекта связаны единственной целью - защитить суверенитет и границы обоих государств.

"Это замечательный вопрос - какая связь между всеми этими разными законопроектами? Так же как Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета, в интересах Соединенных Штатов - убедиться, что граница Украины в безопасности, и она является успешной демократией. Так же США должны убедиться, что мы защищаем собственные границы и собственную демократию", – заявил он.

Сигнал американцам

В то же время, по словам республиканского конгрессмена от штата Техас и главы комитета по иностранным делам Майкла Маккола, помощь Украине в тандеме с усилением границы США объяснит обычным американцам, что поддержка партнеров не мешает одновременно решать и проблемы внутри собственного государства.

"Очевидно, что мы поддерживаем наших союзников по НАТО в борьбе против Путина, против вторжения России и агрессии против Украины. Но американцы также хотят, чтобы наша собственная граница была защищена. Это своего рода компромисс. Если мы сможем получить мощный пакет для безопасности нашей границы , это поможет послать сигнал нашим людям здесь, что мы можем делать и то, и другое, здесь нет выбора "или - или", мы можем не только защитить свою границу, но и защитить Украину", - добавил Маккол.

Похожее мнение высказал конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Вальц. По его словам, миллионы и миллионы нелегальных иммигрантов пересекают южную границу США, поэтому многие американские избиратели требуют решить этот вопрос.

"Тут речь не идет про "или одно, или другое" - это вопрос приоритетов. Это момент для администрации Байдена обратить внимание на внутренний кризис, прежде чем мы продолжим выделять миллионы на помощь нашим союзникам (что мы абсолютно должны делать), но сейчас этот вопрос приоритетов", - сказал он.

В чем проблема?

Американские законодатели из Республиканской партии выдвинули условия демократам касательно одобрения помощи Украине. Речь идет о безопасности границы. Так, республиканцы угрожают отказаться от помощи Украине, если демократы не согласятся ужесточить иммиграционное законодательство США. Также среди требований - восстановление части стены на границе между США и Мексикой, сокращение количества лиц, получающих "гуманитарный пароль" для въезда в США, и усложнение правил получения убежища для мигрантов. Демократы в свою очередь отказываются поддержать такие требования.

По данным издания Politico, Украина стала своеобразной заложницей 30-летнего спора республиканцев и демократов о границах. В Сенате США опасаются, что это может сильно затянуть вопрос о финансировании помощи Украине.