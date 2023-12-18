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Не в январе. Стало известно, когда состоится саммит ЕС для одобрения помощи Украине

Понедельник 18 декабря 2023 16:36
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Не в январе. Стало известно, когда состоится саммит ЕС для одобрения помощи Украине Архивное фото: президент Европейского совета Шарль Мишель (Thierry Monasse/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Саммит Европейского союза для одобрения выделения помощи Украине в размере 50 млрд евро состоится 1 февраля следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейского совета Шарля Мишеля.

По его словам, на саммите ЕС хотят согласовать многолетний бюджет поддержки Украины до 2027 года.

Речь идет о выделении 50 млрд евро.

Мишель уточнил, что для этого необходимо еще немного времени, чтобы убедить Венгрию.

Помощь Украине от ЕС

Европейская Комиссия предложила выделить Украине 50 млрд. евро на ближайшие пять лет. Это решение следует одобрить всем лидерам стран ЕС. Они будут обсуждать его на саммите, который состоится 14-15 декабря.

Ранее Венгрия угрожала не согласиться с выделением Украине 50 млрд евро. Она также потребовала, чтобы ЕС разморозил замороженные средства в размере 30 млрд евро, предназначенные для Венгрии. Еврокомиссия частично выполнила требование и разморозила 10 млрд евро. Для размораживания других средств в Венгрии необходимо выполнить определенные условия.

Также мы сообщали, что лидеры ЕС достигли "широкого согласия" по бюджету, по многолетней финансовой программе.

FINANCE.UA Сегодня Financial Times писало, что страны-члены Европейского союза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о предоставлении пакета помощи Украине на 50 млрд евро в 2024-2027 годах.

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Венгрия Совет Европы Евросоюз Шарль Мишель
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