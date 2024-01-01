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Зеленський про мобілізацію: це не лише питання солдатів, яких відправляють на фронт

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мобілізація не лише питанням призову нових солдатів на фронт. Весь світ має мобілізувати зусилля для перемоги України над Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Economist.

Як зазначає видання, президент підкреслив, що така мобілізація українського суспільства та всього світу, яка була на початку повномасштабної війни, сьогодні відсутня.

За словами Зеленського, ситуацію потрібно змінити.

"Мобілізація - це не лише питання солдатів, які вирушають на фронт. Це стосується всіх нас. Це мобілізація всіх зусиль. Це єдиний спосіб захистити нашу державу та звільнити нашу землю від окупації. Давайте будемо чесними, ми переключилися на внутрішню політику", - зазначив голова держави.

Він додав, що якщо фокус на внутрішній політиці продовжиться, то потрібно буде "призначати вибори, змінювати закони та Конституцію".

Проблеми за допомогою України від Заходу

Нагадаємо, у Сполучени Штатів Америки закінчуються кошти, які призначені для фінансування допомоги Україні.

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. Понад 60 млрд доларів передбачено на нове фінансування для України.

Таку ініціативу поки що не схвалили у Конгресі. Наразі демократи та республіканці намагаються знайти компроміс щодо захисту кордонів США від мігрантів - на це гроші також мають бути передбачені у запиті.

Водночас Євросоюз не зміг схвалити надання Україні 50 млрд євро до 2027 року. Цьому перешкоджала Угорщина - вона наклала вето на ініціативу. Вже 1 лютого відбудеться новий саміт, на якому лідери країн ЄС знову розглянуть це питання.

 

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