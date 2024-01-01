Зеленский о мобилизации: это не только вопрос солдат, которых отправляют на фронт
Мобилизация является не только вопросом призыва новых солдат на фронт. Весь мир должен мобилизовать усилия для победы Украины над Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist.
Как отмечает издание, президент подчеркнул, что такая мобилизация украинского общества и всего мира, которая была в начале полномасштабной войны, сегодня отсутствует.
По словам Зеленского, ситуацию необходимо изменить.
"Мобилизация - это не только вопрос солдат, которые отправляются на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство и освободить нашу землю от оккупации. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику", - отметил глава государства.
Он добавил, что если фокус на внутренней политике продолжится, то нужно будет "назначать выборы, менять законы и Конституцию".
Проблемы с помощью Украине от Запада
Напомним, у Соединенных Штатов Америки заканчиваются средства, которые предназначены для финансирования помощи Украине.
Президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Более 60 млрд долларов предусмотрены на новое финансирование для Украины.
Такую инициативу пока не одобрили в Конгрессе. Сейчас демократы и республиканцы пытаются найти компромисс по вопросу защиты границ США от мигрантов - на это деньги также должны быть предусмотрены в запросе.
В то же время Евросоюз не смог одобрить выделение Украине 50 млрд евро до 2027 года. Этому препятствовала Венгрия - она наложила вето на инициативу. Уже 1 февраля состоится новый саммит, на котором лидеры стран ЕС снова рассмотрят этот вопрос.
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