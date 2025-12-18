ua en ru
Зеленский о мирном плане: есть прогресс в нашем диалоге с американской стороной

Четверг 18 декабря 2025 15:50
Зеленский о мирном плане: есть прогресс в нашем диалоге с американской стороной Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

У Украины есть прогресс в переговорах с Соединенными Штатами Америки по мирному плану.

Об этом сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа в Брюсселе.

"Есть прогресс в нашем диалоге с американской стороной. Те или иные пункты наши и (США - ред.) общаются с российской стороной. Поэтому пока что фидбека на последний наш прогресс у меня нет, не могу вам сказать, что есть, а чего нет. Но в ближайшие дни точно скажем", - сказал Зеленский.

По мнению президента, частота встреч украинской и американской делегаций - это также прогресс.

"Пока что я это так воспринимаю. Возможно, здесь больше оптимизма, чем реализма, но у нас такие реалии. Мы живем тем, что мы боремся за себя и считаем, что нам все удастся", - отметил глава государства.

Переговоры Украины и США

Напомним, в прошлом месяце администрация Белого Дома предложила мирный план по завершению войны в Украине.

Хотя сначала в документе было 28 пунктов, большинство из которых не отвечала интересам Украины, а наоборот, поддерживала интересы россиян.

Сейчас план имеет другой вид, количество пунктов сократили до 20.

Сейчас мирный план США предусматривает рамочное соглашение, гарантии безопасности и документ по восстановлению послевоенной Украины.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план планируется разбить на 5 документов и как только Киев будет максимально близок к заключению соглашения с РФ, тогда глава государства встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

На днях украинские и американские чиновники встретились в Берлине. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, который участвовал в обсуждениях, рассказал, что был достигнут "значительный прогресс".

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Берлине обратил внимание, что позиции Киева и Вашингтона по вопросу территорий все еще расходятся.

В то же время Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника написало о том, что на выходных в Майами должен состояться новый раунд переговоров Украины и США. Ожидается, что в обсуждениях будут участвовать военные.

Также СМИ сообщали, что американские и российские чиновники в эти выходные могут встретиться в Майами, чтобы обсудить возможность завершения войны РФ против Украины.

