Переговоры Украины и США в Берлине продолжаются без Зеленского, - источник

Поездка Зеленского в Берлин

Напомним, вчера, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Берлин.

Он встретился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером для переговоров насчет мирного плана США по завершению войны России против Украины.

После встречи Уиткофф заявил о том, что в ходе встречи были проведены углубленные обсуждения 20-пунктного мирного плана.

Он подчеркнул, что украинцам и американцам "удалось достичь значительного прогресса".

В то же время в западных СМИ появилась информация о том, что американские чиновники отказывались идти на компромисс во время переговоров и настаивали на том, что Украине придется вывести свои войска из Донецкой области.

Сегодня, 15 декабря, в Берлине проходит второй раунд переговоров. Детали обсуждений пока неизвестны.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что переговоры до сих пор были конструктивными и продуктивными. При этом, по его словам, с США может быть достигнуто соглашение, которое приблизит мир. О каком именно соглашении речь - он не уточнил.