RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Переговоры Украины и США в Берлине продолжаются без Зеленского, - источник

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Украинская и американская делегации продолжают вести переговоры в Берлине. О начале встречи стало известно несколько часов назад.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Он отметил, что во встрече, в частности, участвует секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. 

При этом, по словам собеседника, переговоры проходят уже без президента Украины Владимира Зеленского. 

Поездка Зеленского в Берлин

Напомним, вчера, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Берлин.

Он встретился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером для переговоров насчет мирного плана США по завершению войны России против Украины.

После встречи Уиткофф заявил о том, что в ходе встречи были проведены углубленные обсуждения 20-пунктного мирного плана.

Он подчеркнул, что украинцам и американцам "удалось достичь значительного прогресса".

В то же время в западных СМИ появилась информация о том, что американские чиновники отказывались идти на компромисс во время переговоров и настаивали на том, что Украине придется вывести свои войска из Донецкой области.

Сегодня, 15 декабря, в Берлине проходит второй раунд переговоров. Детали обсуждений пока неизвестны.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что переговоры до сих пор были конструктивными и продуктивными. При этом, по его словам, с США может быть достигнуто соглашение, которое приблизит мир. О каком именно соглашении речь - он не уточнил.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиБерлинРустем УмеровМирные переговорыВойна в Украинемирный план США