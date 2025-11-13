Зеленский о Миндиче: контактов не было с тех пор, как началось расследование
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поддерживал никаких контактов с совладельцем "Квартал-95" Тимуром Миндичем с начала расследования относительно коррупционных схем в энергетической сфере.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью Bloomberg.
"Самое главное - это приговоры для тех, кто виноват. Президент страны, которая находится в состоянии войны, не может иметь друзей", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, в деле, которое расследуют антикоррупционные органы, фигурируют как бизнесмены, так и некоторые представители правительства.
"В этом расследовании фигурируют бизнесмены и некоторые чиновники. Прежде всего, министры несут политическую ответственность, а затем, в зависимости от результатов расследования и судебных решений, - другую ответственность", - заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что не вмешивается в деятельность правоохранителей и обеспечивает независимость антикоррупционных органов.
"Как президент, я должен обеспечить, чтобы антикоррупционные органы имели все полномочия, и я не влияю на них. Все должны быть одинаково ответственными перед законом", - сказал Зеленский.
Что предшествовало
Напомним, что НАБУ и САП 10 ноября заявили о проведении масштабной операции "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
В тот же день правоохранители провели масштабные обыски в офисах "Энергоатома", у министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича - соучредителя "Квартала 95".
По версии следствия, они причастны к коррупционной схеме, которая предусматривала "откаты" в размере 10-15% от государственных контрактов компании. Миндич, по данным НАБУ, покинул Украину за несколько часов до обысков.
Среди основных фигурантов - Тимур Миндич ("Карлсон"), Герман Галущенко (отстраненный министр юстиции), Дмитрий Басов ("Тенор"), Игорь Миронюк ("Рокет") и бизнесмен Александр Цукерман ("Шугармен").
После разоблачения правительство распустило наблюдательный совет "Энергоатома", а Галущенко отстранили от должности. 12 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения двум подозреваемым: Басова отправили под стражу с залогом 40 млн грн, а Миронюка - с залогом 126 млн грн
Сегодня же стало известно, что Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Все детали скандального дела и какую именно роль выполнял в преступной организации Миндич - в материале РБК-Украина.