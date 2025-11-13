Зеленський про Міндіча: контактів не було відтоді, як почалось розслідування
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не підтримував жодних контактів зі співвласником "Квартал-95" Тимуром Міндічем від початку розслідування щодо корупційних схем у енергетичній сфері.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.
"Найголовніше - це вироки для тих, хто винен. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів", - наголосив Зеленський.
За словами президента, у справі, яку розслідують антикорупційні органи, фігурують як бізнесмени, так і деякі представники уряду.
"У цьому розслідуванні фігурують бізнесмени та деякі урядовці. Перш за все, міністри несуть політичну відповідальність, а потім, залежно від результатів розслідування та судових рішень, – іншу відповідальність", - заявив Зеленський.
Він також підкреслив, що не втручається у діяльність правоохоронців і забезпечує незалежність антикорупційних органів.
"Як президент, я повинен забезпечити, щоб антикорупційні органи мали всі повноваження, і я не впливаю на них. Усі повинні бути однаково відповідальними перед законом", - сказав Зеленський.
Що передувало
Нагадаємо, що НАБУ та САП 10 листопада заявили про проведення масштабної операції "Мідас" із викриття корупції у сфері енергетики.
Того ж дня правоохоронці провели масштабні обшуки в офісах "Енергоатому", у міністра юстиції Германа Галущенка та бізнесмена Тимура Міндіча - співзасновника "Кварталу 95".
За версією слідства, вони причетні до корупційної схеми, що передбачала "відкати" у розмірі 10-15% від державних контрактів компанії. Міндіч, за даними НАБУ, покинув Україну за кілька годин до обшуків.
Серед основних фігурантів - Тимур Міндіч ("Карлсон"), Герман Галущенко (відсторонений міністр юстиції), Дмитро Басов ("Тенор"), Ігор Миронюк ("Рокет") та бізнесмен Олександр Цукерман ("Шугармен").
Після викриття уряд розпустив наглядову раду "Енергоатому", а Галущенка відсторонили від посади. 12 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним: Басова відправили під варту із заставою 40 млн грн, а Миронюка - із заставою 126 млн грн
Сьогодні ж стало відомо, що Зеленський ввів санкції проти Міндіча та Цукермана.
Всі деталі скандальної справи і яку саме роль виконував у злочинній організації Міндіч - у матеріалі РБК-Україна.