Головна » Новини » Політика

Зеленський про Міндіча: контактів не було відтоді, як почалось розслідування

Україна, Четвер 13 листопада 2025 13:05
UA EN RU
Зеленський про Міндіча: контактів не було відтоді, як почалось розслідування Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не підтримував жодних контактів зі співвласником "Квартал-95" Тимуром Міндічем від початку розслідування щодо корупційних схем у енергетичній сфері.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

"Найголовніше - це вироки для тих, хто винен. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів", - наголосив Зеленський.

За словами президента, у справі, яку розслідують антикорупційні органи, фігурують як бізнесмени, так і деякі представники уряду.

"У цьому розслідуванні фігурують бізнесмени та деякі урядовці. Перш за все, міністри несуть політичну відповідальність, а потім, залежно від результатів розслідування та судових рішень, – іншу відповідальність", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що не втручається у діяльність правоохоронців і забезпечує незалежність антикорупційних органів.

"Як президент, я повинен забезпечити, щоб антикорупційні органи мали всі повноваження, і я не впливаю на них. Усі повинні бути однаково відповідальними перед законом", - сказав Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, що НАБУ та САП 10 листопада заявили про проведення масштабної операції "Мідас" із викриття корупції у сфері енергетики.

Того ж дня правоохоронці провели масштабні обшуки в офісах "Енергоатому", у міністра юстиції Германа Галущенка та бізнесмена Тимура Міндіча - співзасновника "Кварталу 95".

За версією слідства, вони причетні до корупційної схеми, що передбачала "відкати" у розмірі 10-15% від державних контрактів компанії. Міндіч, за даними НАБУ, покинув Україну за кілька годин до обшуків.

Серед основних фігурантів - Тимур Міндіч ("Карлсон"), Герман Галущенко (відсторонений міністр юстиції), Дмитро Басов ("Тенор"), Ігор Миронюк ("Рокет") та бізнесмен Олександр Цукерман ("Шугармен").

Після викриття уряд розпустив наглядову раду "Енергоатому", а Галущенка відсторонили від посади. 12 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним: Басова відправили під варту із заставою 40 млн грн, а Миронюка - із заставою 126 млн грн

Сьогодні ж стало відомо, що Зеленський ввів санкції проти Міндіча та Цукермана.

Всі деталі скандальної справи і яку саме роль виконував у злочинній організації Міндіч - у матеріалі РБК-Україна.

