Зеленський про Міндіча: контактів не було відтоді, як почалось розслідування

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не підтримував жодних контактів зі співвласником "Квартал-95" Тимуром Міндічем від початку розслідування щодо корупційних схем у енергетичній сфері.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg .

"Найголовніше - це вироки для тих, хто винен. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів", - наголосив Зеленський.

За словами президента, у справі, яку розслідують антикорупційні органи, фігурують як бізнесмени, так і деякі представники уряду.

"У цьому розслідуванні фігурують бізнесмени та деякі урядовці. Перш за все, міністри несуть політичну відповідальність, а потім, залежно від результатів розслідування та судових рішень, – іншу відповідальність", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що не втручається у діяльність правоохоронців і забезпечує незалежність антикорупційних органів.

"Як президент, я повинен забезпечити, щоб антикорупційні органи мали всі повноваження, і я не впливаю на них. Усі повинні бути однаково відповідальними перед законом", - сказав Зеленський.