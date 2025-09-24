Зеленский: мы предлагали РФ встретиться даже в Казахстане, но Путин хочет воевать

Глава государства отметил, что российскому руководству неоднократно предлагали встречу на уровне лидеров во многих разных странах и городах.

В частности, такие предложения выдвигали команды Зеленского, президента США Дональда Трампа, лидеры европейских стран, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, а также президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции - я знаю, что президент Эрдоган был в Европе - все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, таких как Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то вроде Казахстана. Мы готовы", - сказал Зеленский.

Также глава государства заявил, что Путин "хочет идти на другие территории". Он рассказал, что говорил это своим коллегам, причем еще год назад.

"Я говорил им еще год назад: смотрите, не ждите, когда он закончит войну в Украине и продолжит где-то еще. Он может продолжать где-то, не заканчивая в Украине, потому что он понимает, что для его военной машины, для его заводов, для его близкого круга бизнесменов, которые работают в военно-оборонном секторе, нужны деньги, большие деньги", - пояснил президент.

Зеленский добавил, что Путин хочет показать, что Россия будет продолжать войну, и именно поэтому глава Кремля отказался от встреч.

"Он хочет показать, что они будут продолжать. Поэтому он отложил встречи, любые встречи на уровне лидеров со мной - трехсторонние, двусторонние, неважно сколько лидеров", - резюмировал Зеленский.