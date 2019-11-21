Зеленський про справи Майдану: винні обовязково мають отримати покарання

Президент Володимир Зеленський заявив, що винні обовязково мають отримати покарання і розслідування справ Майдану необхідно. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський сподівається, що до 20 лютого (Дня героїв Небесної сотні, - ред.) будуть результати розслідування.

"Родини загиблих та все суспільство має обов'язково отримати відповіді, а винні обов'язково отримати покарання", - заявив він.

Президент додав, що розслідувати справи Майдану будуть 52 слідчих. Він також пообіцяв розглянути можливість притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто принижує загиблих героїв України, а також розглянути поправки до закону про ДБР.

"Посилити групу слідчих. Об'єднати їх. Я думаю, що вони будуть об'єднано працювати і в ДБР, і в прокуратурі. Вони об'єднаються. Там буде більше 50... мабуть, 52 людини. 25 плюс 27. Тобто ми ж хочемо результатів", - сказав він.

Нагадаємо, вчора генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генеральна прокуратура 21 листопада втрачає функції досудового розслідування. Він пообіцяв, що жодне зі справ Майдану не буде втрачено.

Зазначимо, що сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи.

РБК-Україна писало, що в ГПУ створили Департамент процесуального керівництва в кримінальних проваджень про злочини, скоєні на Майдані в 2013-2014 роках.

Також в центральному апараті Державного бюро розслідувань створено окремий підрозділ у справах Майдану.