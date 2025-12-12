RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский: на площадке в Германии заработает группа по гарантиям безопасности для Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и союзники организуют на площадке в Германии работу группы, которая займется деталями гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы украинского государства, сегодня ему несколько раз докладывал секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он рассказал о работе украинской переговорной команды. 

Работа над гарантиями безопасности

"На площадке в Германии готовится работа оборонной группы, посвященной деталям гарантий безопасности для Украины", - написал Зеленский. 

Он уточнил, что с украинской стороны такую группу возглавляет начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Также участие принимают представители Сил обороны и разведок. 

Работа группы по экономике и восстановлению

Также, как напомнил президент, на площадке в США уже началась работа группы по экономике, восстановлению и инвестициям. 

С украинской стороны этим вопросом занимается премьер Юлия Свириденко, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка и министр экономики Алексей Соболев. К работе привлекают экспертов.

Контакты советников по нацбезопасности

Третьим направлением работы являются постоянные контакты советников по нацбезопасности и всех, кто привлекается по решению лидеров. 

"Сегодня, как и почти каждый день, идет общение между Соединенными Штатами, Украиной и другими европейскими странами, другими участниками нашей Коалиции желающих. С нашей стороны модерирует Умеров", - добавил Зеленский. 

Главная цель такой работы - приблизить реальное завершение войны и определить шаги, которые сделают мир достойным для Украины, а безопасность и восстановление - гарантированными. 

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, Украина ожидает, что страны Европы и США предоставят ей надежные гарантии безопасности, чтобы предотвратить новое нападение России.

1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что "коалиция решительных" завершила работу над гарантиями безопасности для Украины.

При этом Украина продолжает обсуждение гарантий безопасности с США. Вчера, 11 декабря, президент Владимир Зеленский рассказал, что Киев получил от Вашингтона проект по гарантиям безопасности.

Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныПомощь УкраинеВойна в УкраинеГарантии безопасности