Зеленський: на майданчику в Німеччині запрацює група щодо гарантій безпеки для України

Україна і союзники організовують на майданчику в Німеччині роботу групи, яка займеться деталями гарантій безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
За словами голови української держави, сьогодні йому кілька разів доповідав секретар РНБО України Рустем Умєров. Він розповів про роботу української переговорної команди.
"На майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, присвяченої деталям гарантій безпеки для України", - написав Зеленський.
Він уточнив, що з українського боку таку групу очолює начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Також участь беруть представники Сил оборони та розвідок.
Також, як нагадав президент, на майданчику в США вже розпочалася робота групи з економіки, відновлення та інвестицій.
З українського боку цим питанням опікується прем'єрка Юлія Свириденко, віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка та міністр економіки Олексій Соболєв. До роботи залучають експертів.
Третім напрямом роботи є постійні контакти радників з нацбезпеки та всіх, хто залучається за рішенням лідерів.
"Сьогодні, як і майже щодня, триває спілкування між Сполученими Штатами, Україною та іншими європейськими країнами, іншими учасниками нашої Коаліції охочих. З нашого боку модерує Умєров", - додав Зеленський.
Головна мета такої роботи - наблизити реальне завершення війни та визначити кроки, які зроблять мир гідним для України, а безпеку та відновлення - гарантованими.
Нагадаємо, Україна очікує, що країни Європи та США нададуть їй надійні гарантії безпеки, щоб запобігти новому нападу Росії.
1 грудня президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що "коаліція рішучих" завершила роботу над гарантіями безпеки для України.
При цьому Україна продовжує обговорення гарантій безпеки зі США. Учора, 11 грудня, президент Володимир Зеленський розповів, що Київ отримав від Вашингтона проєкт щодо гарантій безпеки.